الوصل يعتلي الصدارة ويشعل الدوري

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم - تصوير- سالم خميس

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قفز الوصل لصدارة الترتيب لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن ألحق الخسارة الأولى بمضيفه الشارقة، بهدف دون رد جاء في الشوط الثاني في المباراة، التي أقيمت باستاد الشارقة في ختام الجولة السادسة، ليرتفع إلى 14 نقطة، وتراجع الشارقة للمركز الثاني بـ 13 نقطة، وجاءت المباراة مثيرة منذ بدايتها، وأكملها الشارقة بعشرة لاعبين بعد طرد محترفه كايو لوكاس في الشوط الأول.

تهيأت أول فرصة في المباراة للشارقة في الدقيقة الثانية من تسديدة الكاسير التي انتهت بضربة ركنية، فيما هدد الوصل مرمى الشارقة لأول مرة في الدقيقة الخامسة بتسديدة من خارج الصندوق لأوليفيرا صدها درويش محمد وحولها إلى ركنية، كاد من خلالها أن يفتتح الوصل التسجيل برأسية ليما، التي سكنت الشباك، ولكن الحكم الدولي محمد عبد الله احتسب مخالفة على ليما مع ميلوني لحظة القفز للكرة، وأهدر الشارقة فرصة جديدة عبر خالد باوزير المنفرد بالمرمى في الدقيقة 12 من تمريرة متقنة لعثمان كمارا في هجمة مرتدة، بدأت من كايو لوكاس.

واضطر مدرب الوصل بيتزي لتبديل اضطراري بعد مرور ربع ساعة بخروج حسن إبراهيم، ودخول سيدي بيه، وعاد حارس الوصل خالد السناني لينقذ فريقه من تسديدة كايو لوكاس في الدقيقة 20، وخسر الشارقة بعدها مجهودات محترفه بيانيتش، بسبب الإصابة ودخل مكانه ماجد سرور «ق 29»، ثم خسر محترفه كايو لوكاس في الدقيقة 34 بعد خروجه بالبطاقة الحمراء، ومراجعة «الفار» في مخالفة مع ليما، نال فيها الإنذار الثاني، وأهدر بعدها علي صالح فرصة للوصل بتسديدة فوق المرمى، لينتهي الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي رغم الفرص الكثيرة.

أجرى كوزمين تبديلاً ثانياً للشارقة مع انطلاقة الشوط الثاني بدخول ماجد راشد بدلاً من ماجد حسن، وكانت أول فرصة في هذا الشوط للوصل من رأسية شانكالاي، أنقذها درويش محمد إلى ركنية بعد مرور دقيقتين، واستمر درويش في التصدي لفرص الوصل، ونجح في صد تسديدة قوية لفابيو ليما «ق 66»، تلتها فرصة أخرى للوصل صنعها البديل عمر عبد الرحمن لشنكالاي، الذي سدد في المرمى، وانتهت إلى ركنية، نجح من خلالها الوصل في افتتاح التسجيل عبر أوليفيرا بتسديدة على يسار الحارس درويش محمد «ق 70»، وحاول الشارقة تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة، ولكنه اصطدم بقوة دفاع وحارس الوصل، لتنتهي المباراة بالهدف الوحيد.

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