مسافي يفاجئ العربي وتعادل حتا و«الحصن»

المصدر: (متابعة - محمد فضل)

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فجر مسافي مفاجأة من العيار الثقيل في ختام مباريات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» متغلباً على العربي 2-1، ووصل مسافي للنقطة السابعة، وابتعد العربي عن الصدارة إلى المركز السادس بالنقطة العاشرة، وأحرز للفائز ماريوس وعبدالله الشهياري، وللخاسر عصام العدوة.

وصعد دبا الحصن للوصافة بالتعادل مع حتا 1-1، سجل هدف «الإعصار» غبرائيل سانتيني، وأدرك جواو فيتورالتعادل لـ«الحصن» ليصل إلى 11 نقطة خلف الإمارات المتصدر بفارق الأهداف.

وتعادل الذيد ومصفوت 1-1، أحرز لمصفوت ميلاري صلاح الدين، وللذيد الحسن تامبورا في الوقت بدل الضائع.

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