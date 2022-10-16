البطائح يسترد نغمة الإنتصارات ويعمق جراح الظفرة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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استرد البطائح نغمة الإنتصارات من جديد، وعمق جراح مضيفه الظفرة عندما فاز عليه 2-1 مساء اليوم الأحد في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة متوسطة الأداء، رفعت رصيد الوافد الجديد إلى 9 نقاط في المركز الثامن "مؤقتا"، وبقى الظفرة برصيد 4 نقاط في المركز قبل الأخير "الثالث عشر" بجدول ترتيب المنافسة، وشهدت المباراة طرد مهاجم الظفرة أحمد فوزي في الدقيقة 35 بالبطاقة الحمراء المباشرة.

وخلال اللقاء، بدأ الفريقان باسلوبهما الدفاعي المعروف، مع الإعتماد على الهجمات المرتدة، الشي الذي أدى إلى غياب الفرص الخطرة، حتى تمكن البطائح من فك شفرة الدفاع بإحراز الهدف الأول في الدقيقة 30 عن طريق لورنسي، لترتفع الروح المعنوية وسط أفراد الفريق الذي قدم مستوى أفضل في الدقائق المتبقية من هذا الشوط وتمكن من إضافة الهدف الثاني في الزمن المهدر بواسطة لورنسي.

وفي الحصة الثانية، تبادل الفريقان الهجمات، رغم النقص العددي في صفوف الظفرة الذي بحث عن التعديل وقدم مستوى أفضل من الشوط الأول، وسط تراجع دفاعي للبطائح الذي سعى للمحافظة على تقدمه مع البحث عن إضافة هدف التأمين الثالث، فيما رفض الظفرة الأستسلام وقاتل حتى تمكن من تقليص الفارق بهدف من ركلة جزاء نفذها البديل ميتشيل تي فريدي في الدقيقة 74، لتشتعل المواجهة في الجزء الأخير من اللقاء مع أفضلية الظفرة الذي حاول إدراك التعادل لكن صافرة الحكم كانت الأسرع في أعلان نهاية المباراة بفوز ثمين للبطائح.

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