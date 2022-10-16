التعادل الإيجابي يحسم مواجهة بني ياس والنصر في دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: أبوظبي-محمد صادق تصوير سيف الكعبي

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حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة بني ياس والنصر التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب السماوي بالشامخة بأبوظبي ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

واكتفى كل فريق بنقطة لتستمر معاناتهما منذ بداية الموسم الحالي، ليرفع بني ياس رصيده إلى 5 نقاط، ويصل النصر إلى النقطة السادسة.

ولم يتذوق بني ياس والنصر طعم الفوز في الجولات الأخيرة، بعدما غابت الانتصارات عن كليهما منذ الجولة الثانية في دوري المحترفين.

تقدم بني ياس بهدف السبق عن طريق لاعب النصر ريان مينديز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35.

وتعادل الغامبي ديمبو داريو للنصر في الدقيقة 86 مستغلاً سوء تمركز من دفاع بني ياس.

وأشهر عادل النقبي حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه راشد عمر لاعب النصر في الوقت المحتسب بدل من الضائع لحصوله على الإنذار الثاني بعد خطأ مع نيكولاس خيمينيز.

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