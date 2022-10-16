سادسة «المحترفين» كلاسيكو الشارقة والوصل يشعل القمة اليوم

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، عدنان الغربي، محمد فضل، محمد صادق، علي الظاهري، أحمد عيسى

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تختتم اليوم مباريات الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين بإقامة 4 مباريات بشعار ترتيب الأوراق والمراكز في جدول الترتيب، خاصة في المقدمة التي دخل فيها الوصل طرفاً أساسيا، ويحلم بالانفراد بالصدارة حال فوزه على الشارقة في مباراة القمة التي تجمع الفريقين الثامنة مساء باستاد الشارقة، فيما يستضيف بني ياس فريق النصر، في الخامسة عصراً بشعار «التعويض»، وإيقاف معاناة الفريقين، ويلتقي الظفرة مع البطائح في التوقيت نفسه، باستاد حمدان بن زايد؛ في المواجهة الأولى بين الفريقين في «المحترفين»، تحت عنوان «مواجهة المرتدات»، ويلعب عجمان مع خورفكان في الثامنة مساء، باستاد راشد بن سعيد، بطموح مواصلة النتائج الإيجابية.

ويحظى «كلاسيكو» الشارقة والوصل بأهمية كبيرة من واقع ترتيب الجدول الذي وضع الشارقة المتصدر في مواجهة صاحب المركز الثاني للمرة الثانية على التوالي، بعد أن واجه الجزيرة في الجولة الماضية وتعادل معه 3-3، وها هو يواجه ثاني الترتيب من جديد بعد قفزة الوصل وتقدمه في الجدول بفارق الأهداف عن الجزيرة، يدخل الشارقة المباراة وفي رصيده 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل واحد بينما للوصل 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين، ولم يخسر الفريقان حتى الآن، ويتطلع الشارقة لاستعادة نغمة الفوز للمحافظة على مركزه الأول وهو ذات الهدف الذي يأتي به الضيف الوصلاوي المتطلع للقفز لصدارة الترتيب.

واستعد الشارقة للمباراة بسلسلة من التدريبات اليومية، زيادة على اطمئنان مدربه كوزمين على بعض اللاعبين الذين خاض بهم مباراة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام بني ياس والتي كسبها الشارقة خارج ملعبه 3-0، ويطمح الوصل إلى اعتلاء صدارة الترتيب العام، ويدرك أن بلوغ غايته، ليست بالمهمة السهلة، لكنها غير مستحيلة في ضوء التطور الكبير في أداء ونتائج «الإمبراطور» في مختلف بطولات الموسم الجاري، وهو من بين الفرق القليلة في الإمارات، الذي لم يتجرع مرارة الهزيمة حتى الآن في أي من مبارياته الرسمية.

جاهزية

ويشعر المدرب كوزمين بكثير من الطمأنينة لجاهزية فريقه، مؤكداً احترامه الكامل لفريق الوصل الذي يعتبر في أفضل حالاته الفنية، مشيراً إلى أن المباراة لا تشبه مباراة الجزيرة رغم تشابه الموقف في جدول الترتيب وإن الوصل يعيش انتعاشاً كبيراً ويتعامل بطريقة إيجابية مع المباريات.

وقال: الوصل لديه أسلوب لعب جيد وقادر على التحكم في المباريات، وإذا ما تمت مقارنة أدائه في الموسم السابق سيجد الجميع أن المستوى في تصاعد بصورة واضحة وهو ما ينعكس بشكل ملحوظ في مستوى الدوري.

وتحدث عن نقاط القوة في فريق الوصل قائلاً: الفريق بأكمله جيد وينجح في التعامل مع ظروف مختلفة ويمتاز بالتوازن الجيد كما ينجح الفريق في الاحتفاظ بالكرة، لكن شهد الجميع في مباراتهم أمام النصر تعاملهم مع المرتدات بصورة ممتازة.

حول تعامله مع الأخطاء التي رافقت أداء الفريق أمام الجزيرة قال: هناك أخطاء يمكن معالجتها بالتدريبات مثل التمركز والتوقع وغيرها وهناك أخطاء فردية لا يتعمد اللاعب القيام بها مثل التمرير الخاطئ، حدث هذا في الهدف الثاني للجزيرة.

ورفض كوزمين تشبيه المباراة بمباراته السابقة أمام الجزيرة كون الفريق يقابل الوصيف للأسبوع الثاني على التوالي وقال: الوصل لا يشبه الجزيرة وهو فريق عريق صاحب تاريخ ويقدم مستويات قوية ، سبق أن واجهناهم الموسم الماضي ويجب علينا احترامهم.

وتوقع كوزمين مباراة صعبة، وشدد على ضرورة الجاهزية بنسبة 100%، وتمنى أن تكون المباراة وهي الأخيرة قبل نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة مباراة جيدة لفريقه وتسمح له بتجهيز لاعبيه بصورة قوية للنهائي.

صعوبة

وشدد الأرجنتيني بيتزي، مدرب الوصل على جاهزية فريقه، منوهاً إلى أنه يسعى وبقوة إلى الظفر بالنقاط الثلاث ، رغم صعوبة المهمة، كونها أمام المتصدر ، وأشار بيتزي إلى أن المباراة مهمة وبغض النظر عن اعتلاء الصدارة.

بني ياس والنصر

يستقبل بني ياس ضيفه النصر فبالشامخة في مباراة يسعى خلالها كل فريق إلى إيقاف معاناته والبداية المتعثرة منذ انطلاقة الموسم على صعيد مباريات الدوري، ويخوض الفريقان المباراة وسط ظروف متشابهة، إذ يحتل النصر المركز العاشر برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن بني ياس الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط.

ولم يتذوق الفريقان طعم الفوز سوى مرة وحيدة في الدوري، وغابت الانتصارات عن كليهما في الجولات الماضية، ، إذ لم يعرف بني ياس طعم الفوز في 4 مباريات متتالية منذ الفوز في الجولة الأولى، بعدها تعرض إلى الخسارة في 3 مباريات وتعادل وحيد، ويأمل تجاوز تلك البداية السيئة.

وتتشابه ظروف النصر مع بني ياس كون «العميد» لم يحقق الفوز في آخر 3 جولات في الدوري، ويتطلع للعودة إلى سكة الانتصارات من بوابة بني ياس بعد خسارتين متتاليتين من الوصل والوحدة.

نسيان الماضي

وشدد الروماني إيسايلا مدرب يني ياس على ضرورة نسيان الماضي والبدء من الصفر من أجل عودة الفريق، وقال: بني ياس بحاجة لانتفاض من أجل إعادة البناء من جديد.

وأضاف: ظروفنا في بني ياس متشابهة مع النصر في البداية المتعثرة وعدم تحقيق الفوز وخسارة النقاط، وبالتأكيد المباراة صعبة على الفريقين في ظل الرغبة لتذوق طعم الانتصار.

عودة الثقة

وأكد المدرب الألماني ثورستن فينك أن الفوز على البطائح أسهم في عودة الثقة إلى اللاعبين ونشر الأجواء الإيجابية في الفريق، مشدداً على صعوبة المباراة أمام بني ياس القادم بدوره من سلسلة نتائج سلبية.

البطائح والظفرة

ويلتقي الظفرة على ملعبه بضيفه البطائح، في مواجهة مهمة للفريقين اللذين يعتمدان على الأسلوب الدفاعي والهجمات المرتدة، ويتشابهان في طموح البقاء بالمنافسة التي يظهر فيها البطائح للمرة الأولى.

ويدخل الظفرة اللقاء برصيد 4 نقاط في المركز قبل الأخير «الثالث عشر»، وتعرض الفريق للخسارة برباعية في الجولة الماضية أمام الوصل ، بينما ضيفه البطائح يمتلك 6 نقاط في المركز التاسع> وقال الصربي نيبوشا مدرب الظفرة أن فريقه يتطلع للفوز بالنقاط الثلاث والتقدم في جدول الترتيب، مؤكداً احترامه لمنافسه، ذاكراً أن البطائح أثبت قوته خلال الجولات السابقة وقدم مستويات ممتازة وأن الفوز عليه يتطلب جهداً كبيراً من لاعبيه، مشيراً إلى أن البطائح يمتلك عناصر متميزة تجيد اللعب على المرتدات وتعرف كيفية الاستفادة من الفرص.

عجمان وخورفكان

ويدخل فريقا عجمان وخورفكان استاد راشد بن سعيد وهما «منتشيان» بفوزهما في الجولة الماضية وتقدمها في الجدول، عجمان صاحب الأرض لديه 7 نقاط بعد فوزه الثاني في المسابقة على بني ياس 2 - 0 وضعه في المركز السادس، فيما كسر خورفكان حاجز نتائجه السلبية بفوز عريض على البطائح 3 - 0، قفز به للمركز 11 برصيد 4 نقاط، ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة.

واعتبر الصربي غوران، مدرب عجمان، أن المباراة أمام ضيفه خورفكان صعبة مثل جميع المباريات في الدوري وقال: نواجه فريقاً قوياً، ولكن هذا لن يقلل من طموحنا بمواصلة الأداء المتميز، والنتائج الإيجابية، وأكد عبد العزيز العنبري، مدرب خورفكان، أن فوز فريقه في الجولة الماضية على البطائح، يمنح لاعبيه الحافز للاستمرار بإيجابية>

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