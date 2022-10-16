السعادة «عنابية» في« الكلاسيكو»

المصدر: متابعة: طلحة عبدالله، محمد فضل، إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق الوحدة فوزاً غالياً أمس على مضيفه العين ٣-٢ باستاد هزاع بن زايد، في قمة مباريات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين ليمنح جماهيره السعادة في « الكلاسيكو»، وبهذا الفوز رفع «العنابي» رصيده إلى 10 نقاط، متساوياً مع العين، سجل أهداف الوحدة كل من أدريان دا سلفا، وأحمد برمان عن طريق الخطأ في مرماه وجواو بيدرو في الدقائق 43 و46 و54، وللعين سفيان رحيمي بالدقيقتين 13، و56.

وهو الفوز رقم (7) الذي يحققه الوحدة على العين، مقابل 14 للأخير في تاريخ مواجهاتهما بدوري الاحتراف كما أنه الفوز الثالث لأصحاب السعادة بملعب العين مقابل 10 انتصارات للأخير.

وصدم شباب الأهلي فريق الجزيرة وفاز عليه باستاد راشد 2 - 1، وسجل لـ«فرسان دبي» عمر خريبين في الدقيقة 30، والبديل يوسف جابر في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع للمباراة، وللجزيرة البديل برونو دي اوليفيرا في الدقيقة 87، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، وتوقف الجزيرة عند 11 نقطة، ليشتعل الصراع على مراكز المقدمة في جدول ترتيب الدوري، وهو الفوز رقم 12 لشباب الأهلي مقابل 10 انتصارات للجزيرة في مواجهات الفريقين بدوري المحترفين.

وأوقف الحكم المباراة قرابة 5 دقائق في الدقيقة 70، لمراجعة تقنية الفيديو «VAR» في ركلة جزاء محتملة لمصلحة الجزيرة، فيما أنقذ أحمد نور الله وحسن حمزة مرمى شباب الأهلي، من فرصة خطرة للجزيرة في الدقيقة 82، وطرد الحكم، حارس الجزيرة علي خصيف، للمسه الكرة باليد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 83،ولعب راكان المنهالي بديلاً له، وتصدى بنجاح لانفراد دومبا في الوقت بدل الضائع

وعمّق كلباء، جراح دبا الفجيرة وتغلب عليه 2 - 0، وهي الهزيمة الخامسة لـ«النواخذة»، أحرز الهدفين الإيطالي دانييل بيسا والبديل أحمد عامر في الدقيقتين 76 و84، ووصل الفريق للنقطة العاشرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز