الوحدة يمنح جماهيره السعادة بثلاثية في مرمى العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله - تصوير - سيف الكعبي

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حقق الوحدة فوزاً غالياً على مضيفه العين 3-2 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، في قمة مباريات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين ليمنح جماهيره السعادة في ديربي العاصمة، وبهذا الفوز رفع العنابي رصيده إلى 10 نقاط، متساوياً مع الفريق البنفسجي بنفس الرصيد، سجل أهداف الوحدة كل من أدريان دا سلفا (ق 43)، وجواو بيدرو (ق 54)، وأحمد برمان عن طريق الخطأ في مرماه (ق 46)، وسجل للعين سفيان رحيمي (ق 13، و56).

وهذا هو الفوز رقم (7) الذي يحققه الوحدة على العين، مقابل 14 للأخير في تاريخ مواجهاتهما بدوري الاحتراف والبالغة بمباراة اليوم 27 مباراة، فيما حضر التعادل بينهما في 6 مناسبات، كما أنه الفوز الثالث لأصحاب السعادة بملعب العين مقابل 10 انتصارات للأخيرة بعهد الاحتراف.

الشوط الأول

دخل الفريقان إلى ملعب المباراة وكل منهما يأمل الفوز وحصد نقاط المباراة كاملة والتقدم في سلم الترتيب نحو المقدمة، وبدا الوحدة أكثر خطورة وتعددت محاولاته لزيارة مرمى مضيفه، غير أن العين سرعان ما دخل في أجواء المباراة وسجل الهدف الأول عن طريق سفيان رحيمي الذي تلقى تمريرة بالمقاس من لابا كودجو ليضع الكرة بسهولة في المرمى.

ومنح الهدف دافعاً معنوياً وعزز من ثقة لاعبي العين الذين سيطروا على مجرياته واندفعوا للهجوم لتعزيز تقدمهم مع تراجع واضح للوحدة، وعلى عكس المجريات اللعب نجح الأخير في استغلال هجمة مرتدة ليدرك التعادل في غفلة من الدفاع العيناوي الذي ترك المساحة خالية أمام مرماه، وبينما سعى العين للتقدم مرة أخرى نجح الوحدة في تسجيل الهدف الثاني قبل دقيقتين فقط من نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة الأولى قاد لاعبو الوحدة هجمة خاطفة انتهت بتمريرة خادعة أمام مرمى خالد عيسى، حاول أحمد برمان إبعادها إلا أنه أسكنها الشباك ليمنح الضيوف التقدم بالهدف الثالث، وأدرك العين خطورة موقفه فاندفع للهجوم وضاعت له أكثر من فرصة قبل أن يعود المغربي سفيان رحيمي، ليسجل الهدف الثاني لتصبح النتيجة تقدم الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين لأصحاب الأرض.

واستمرت المباراة سجالاً بين الطرفين بين كر وفر، ومحاولات متبادلة أمام المرميين، وفي الأثناء أضاع المهاجم التوغولى لابا كودجو، أخطر فرصة بعدما وجد نفسه على انفراد كامل بحارس مرمى الوحدة نتيجة خطأ في التمرير غير أنه تأخر في التسديد ليلحق به الدفاع الوحداوي وينقذ الموقف ويحول الكرة إلى ركلة زاوية لم يستفد منها لاعبو العين، ورغم محاولات الأخير للعودة إلى المباراة إلا أن الفريق العنابي حافظ على تقدمه ومضى ليفوز بنتيجة المباراة 3-2.

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