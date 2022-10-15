كلباء يكسب "الديربي" ويلحق الهزيمة الخامسة بالنواخذة

المصدر: كلباء – محمد فضل

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عمق كلباء من جراح دبا الفجيرة وحقق عليه الفوز بهدفين دون رد خلال مواجهة "الديربي" التي اقيمت ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين ، واحرز هدفي النمور كل من الايطالي دانييل بيسا والبديل أحمد عامر في الدقيقتين 76 ،84 ليرفع كلباء رصيده الى 10 نقاط متقدماً نحو المركز الخامس بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد دبا عند نقطة وحيدة في المركز الأخير متعرضاً للهزيمة الخامسة في الدوري .

بدأت المباراة هادئة على أرضية الملعب وساخنة في مدرجات كلباء ليسود الحذر الشديد الاجةاء وتستمر فترة جس النبض بين الفريقين لنحو ثلث ساعة ليبدأ بعدها لاعبو كل فريق التحرر ويقوم نمور كلباء باكثر من طلعة هجومية عبر ملابا وراميريز وفي المقابل اعتمد دبا على المرتدات عن طريق البرازيلي الفارو وليفيرا الذي سبب صداعاً مستمراً لدفاعات النمور .

وبعد انتصاف الشوط الأول مارس كلباء ضغطاً مستمراً من اجل تسجيل هدف السبق ويكسب الفريق المضيف أكثر من ثلاث ركنيات لم تتم الاستفادة منها على النحو الاكمل .

وأطلق لاعب دبا الزيمبابوي تافادزو كرة صاروخية حبست أنفاس جماهير كلباء ومرت جوار القائم لينتهي الشوط الأول كما بدأ دون أن اهتزاز شباك الفريقين.

ومع انطلاقة الشوط الثاني كاد محترف دبا البرازيلي جاجا أن يحرك الشباك بعد أن استلم كرة من خارج منطقة الجزاء مراوغاً اكثر من لاعب في صفوف كلباء ويواجه الحارس عيسى الهوتي الذي تمكن من ابطال مفعول الهجمة في الدقيقة 48 .

وعكس مجريات اللعب خلال الشوط الثاني اطلق الايطالي دانييل بيسا لاعب كلباء كرة خارج منطقة الجزاء خدعت حارس النواخذة حميد عبد الله وارتطمت باسفل القائم لتتهادى داخل الشباك هدف اول في الدقيقة 76 ، واضاف البديل أحمد عامر مهاجم كلباء الهدف الثاني بضرابة رأس مستفيداً من الخطأ المشترك بين المدافع خالد عبد الله والحارس حميد عبد الله في الدقيقة 84 .لتنتهي المباراة بفوز كلباء 2/0 .

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