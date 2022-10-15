شباب الأهلي يفوز على الجزيرة ويشعل صراع مقدمة الدوري

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير سالم خميس

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حقق شباب الأهلي مساء اليوم، فوزاً مهماً على ضيفه الجزيرة على ملعب إستاد راشد 2-1، ضمن الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين، وسجل لـ"فرسان دبي" عمر خريبين في الدقيقة 30، والبديل يوسف جابر في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع للمباراة، وللجزيرة البديل برونو دي اوليفيرا في الدقيقة 87 من عمر المباراة التي شهدت طرد حارس الجزيرة علي خصيف في الدقيقة 83، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، وتوقف رصيد الجزيرة عند 11 نقطة، ليشتعل الصراع على مراكز المقدمة في جدول ترتيب الدوري.

وقدم الفريقان أداءً أقل من المستوى في الشوط الأول، ولاحت الخطورة الأولى في الدقيقة 27، عندما سدد محمد جمعة "بيليه"، كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، وحولها حارس الجزيرة علي خصيف، باقتدار إلى ركلة ركنية، ولعبت وسجل منها المدافع دينايير، هدفاً لشباب الأهلي في الدقيقة 28، وألغاه الحكم لوجود خطأ على مسجل الهدف.

ونجح عمر خريبين، في التسجيل لشباب الأهلي في الدقيقة 30، برأسية ضعيفة قابل بها عرضية عيد خميس، ولكنها اصطدمت بصدر الحارس خصيف الذي أخطأ في التعامل مع الكرة، لتكمل مسارها إلى الشباك، وأنقذ خصيف مرماه من هدف مؤقت بتصديه لانفراد خريبين، بعد هجمة مرتدة سريعة لشباب الأهلي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وارتفع إيقاع المباراة في الشوط الثاني، وتصدى خصيف لتسديدة يوري سيزار لاعب شباب الأهلي، القوية في الدقيقة 46، ورد حسن حمزة حارس شباب الأهلي، بالتصدي لركلة حرة مباشرة سددها قوية عبد الله رمضان في الدقيقة 48، وتصدى خصيف لتسديدة كارتابيا، وفرصة مؤكدة من خريبين في الدقيقة 51، ثم لتسديدة أخرى من خريبين في الدقيقة 53، وحول تسديدة كارتابيا إلى ركلة ركنية في الدقيقة 66.

وأوقف الحكم المباراة قرابة 5 دقائق في الدقيقة 70، لمراجعة تقنية الفيديو في ركلة جزاء محتملة لمصلحة الجزيرة، بعد تعرض لاعبه عمر تراوري، لتدخل على القدم من أحمد نور الله لاعب شباب الأهلي، وأنقذ أحمد نور الله وحسن حمزة مرمى شباب الأهلي، من فرصة تعادل للجزيرة في الدقيقة 82، وطرد الحكم، حارس مرمى الجزيرة علي خصيف، للمسه الكرة باليد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 83، من أمام كارتابيا المنفرد.

وتعادل البديل برونو دي اوليفيرا، للجزيرة في الدقيقة 87، بتسديدة لامست مدافعي شباب الأهلي، أحمد جميل ومحمد مرزوق، وغيرت اتجاهها وارتطمت بصدر الحارس حسن حمزة وسكنت مرماه، وتصدى راكان المنهالي الحارس البديل للجزيرة، لانفراد دومبا، مباشرة قبل أن يسجل البديل يوسف جابر، الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع، برأسية جميلة، ليحقق شباب الأهلي فوزه الـ12 في تاريخ مواجهتهم بدوري المحترفين، مقابل 10 انتصارات للجزيرة، و5 تعادلات.

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