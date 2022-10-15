850 ألفاً مكاسب الأندية في «دوري الجماهير»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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بلغت قيمة الجوائز المالية التي ربحتها الأندية من رابطة دوري المحترفين في «دوري الجماهير» حتى الجولة الخامسة 850 ألف درهم، بواقع 170 ألف درهم توزع على الأندية في كل جولة.

وتقاسم الجزيرة والعين صدارة دوري الجماهير الذي أطلقته رابطة دوري المحترفين مع انطلاق النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، وحقق الناديان مكسباً مالياً بقيمة 190 ألف درهم في البطولة التي سعت من خلالها الرابطة إلى حشد المدرجات إيماناً بالدور الكبير الذي يؤديه المشجعون في رفع درجات التنافس، وذلك عبر تقديم 4 جوائز مالية بقيمة 170 ألف درهم، في كل جولة.

وحصل الجزيرة والعين على 190 ألف درهم لكل منهما، بعد فوزهما بجائزة المركز الأول في فئة المضيف مرتين، ومرة ثانياً في الفئة ذاتها، واحتل كل منهما المركز الثاني في فئة النادي الضيف مرة واحدة.

وينال النادي «المضيف» الذي يحقق أعلى حضور جماهيري على ملعبه 60 ألف درهم، والثاني ينال مبلغ 40 ألف درهم، وفي فئة النادي «الضيف» الذي يحل ضيفاً على منافسه، يتم منح النادي الذي يحقق جمهوره أعلى حضور مبلغاً بقيمة 40 ألف درهم، وصاحب المركز الثاني 30 ألف درهم.

وحتى نهاية الجولة الخامسة حصلت 6 أندية من مجموع 14 نادياً على الجوائز المالية وسيطرت عليها بتفوقها الجماهيري داخل وخارج الأرض، وهي أندية: الجزيرة صاحب الحضور الأعلى حتى الآن، والعين، والشارقة، والوصل، والوحدة، وشباب الأهلي.

وتفصيلاً، حل الشارقة في المركز الثالث بحصوله على 160 ألف درهم، بواقع 40 ألفاً في 4 جولات وغيابه عن الجوائز في الجولة الثانية، وفاز الشارقة مرتين بالمركز الأول في فئة النادي الضيف ومرتين جاء ثانياً في فئة المضيف، دون أن يحقق النسبة الأعلى في الحضور الجماهيري على ملعبه الذي خاض فيه مباراتين حتى الآن.

وجاء رابعاً في دوري الجماهير، الإمبراطور الوصلاوي، بمجموع جوائز مالية بلغت 140 ألف درهم، نالها بالفوز في فئة أعلى حضور على ملعبه مرة واحدة، وإحراز المركز الأول في فئة الضيف مرتين.

فيما حل الوحدة خامساً وحصل على جائزة مالية في 3 جولات بقيمة 100 ألف درهم، حيث جاء ثانياً في فئة النادي الضيف مرتين، وحل ثانياً في فئة النادي المضيف خلال الجولة السابقة «الخامسة».

أما المركز السادس فذهب إلى شباب الأهلي بقيمة 70 ألف درهم، والذي فيما يبدو تأثر بنتائجه السلبية، ولكنه على الرغم من ذلك نافس في دوري الجماهير وجاء ثانياً في فئة النادي الضيف مرة بالجولة الثانية ومثلها في فئة النادي النادي المضيف في الجولة الثالثة ليتأثر حضوره الجماهيري في الجولتين الرابعة والخامسة.

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