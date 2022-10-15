مبادرات جذب الجماهير لا تتوقف

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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تواصل أندية دورينا دعم الجماهير منذ انطلاق النسخة الحالية لدوري «أدنوك» للمحترفين، حيث تقدم الأندية في كل جولة مبادرات تحفيزية للاعب رقم «1» انعكست إيجاباً على الحضور الجماهيري في المدرجات بعد أن شهدت الجولات الماضية حضوراً مميزاً من المشجعين من مختلف فئات المجتمع. وتأتي هذه المبادرات إيماناً بالدور المهم والمؤثر للجماهير في مساندة الفريق وتحفيزه في المباريات في مختلف البطولات والمسابقات الكروية، وبما ينسجم مع جهود رابطة المحترفين الإماراتية منها مبادرة «دوري الجماهير» والسماح بالدخول المجاني للأطفال والسيدات وكبار السن، والتي أطلقتها في الموسم الماضي.

باقة المونديال

وأعلن نادي النصر عن تقديم باقات لحضور مباريات نهائيات كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة ضمن مبادرات مجلس الجماهير «N45» لتحفيز محبي «العميد» وزيادة الحضور الجماهيري، حيث سيقدم النادي 4 باقات لحضور مباريات المونديال عن طريق الترشح للسحب يشمل حجز التذاكر وحضور مباريات النصر من الجولة الرابعة إلى الجولة العاشرة في دوري أدنوك للمحترفين.

وشهدت مباراة القمة بين الجزيرة وضيفه الشارقة في الجولة الخامسة للدوري، العديد من الفعاليات المصاحبة للمواجهة، أبرزها السحب على جائزة عينية قيمة عبارة عن سيارة و4 جوائز نقدية بقيمة 10 آلاف درهم لـ4 فائزين، و6 جوائز نقدية لـ6 فائزين، إضافة إلى جوائز عينية قيمة عبارة عن هواتف وأجهزة إلكترونية وتوفير فحص كورونا مجاني وتذاكر للجماهير قبل اللقاء، فيما حرص الفريق الضيف الشارقة على تسيير حافلات لنقل جماهيره إلى استاد محمد بن زايد في أبوظبي لحضور مباراة القمة.

عائلة واحدة

وتواصلت المبادرات في نادي اتحاد كلباء الذي وجه رسالة منذ بداية الموسم بأهمية تواجد جماهيره في المدرجات وتوفير الاحتياجات كافة لعشاق «النمور»، وحرص النادي على إطلاق مبادرة جديدة بعنوان «عائلة واحدة» أعلن عنها عيسى بن هويدن المتحدث الرسمي باسم شركة كرة القدم بنادي كلباء، بهدف تعزيز الحضور الجماهيري في مباراته المقبلة أمام نادي دبا الفجيرة 15 الجاري بملعب كلباء في الجولة السادسة لدوري «أدنوك» للمحترفين، وتم في هذا الإطار زيارة نادي سيدات الشارقة فرع كلباء ومركز سجايا للفتيات وطلاب المدارس وتم دعوة مركز كبار المواطنين لاستهداف جميع فئات المجتمع للحضور في المدرجات، كما خصص النادي مقاعد لكبار المواطنين ومرافق خاصة للنساء والعائلات مع خدمات مميزة لهذه الفئات.

وحفز نادي خورفكان عشاق «النسور» بتقديم سحوبات كبيرة جوائز عينية قيمة وتوفير تذاكر مجانية للجمهور إلى جانب الفحوصات المجانية للمشجعين.

كما قدم نادي دبا الفجيرة العائد حديثاً إلى دوري المحترفين سحوبات على جوائز عينية قيمة و500 تذكرة مجانية لجماهيره ودخولاً مجانياً للعائلات ووجبات خفيفة وغيرها من المفاجآت لتحفيز جماهيره في المباريات الماضية.

مبادرات اللاعبين

ولم يكن الدور محصوراً على الأندية، وإنما جاءت بعض المبادرات بصورة فردية خاصة من نجوم فريق العين الذين قدموا دعوة لبعض الأطفال المرضى، أبرزهم الحارس الدولي خالد عيسى الذي قدم دعوة للطفل يوسف البلوشي صاحب الخمس سنوات لحضور مباراة العين واتحاد كلباء في استاد هزاع بن زايد في الجولة الثالثة، إضافة إلى زميله المهاجم التوغولي لابا كودجو الذي تجاوب مع الطفل خالد الكتبي ودعاه للتواجد معه وزملائه اللاعبين في المباراة ذاتها.

ولا يقف دعم الجماهير عند الأندية، وإنما حرصت رابطة المحترفين على إطلاق مبادرة «دوري الجماهير» والتي تأتي تحفيزاً للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات في مسابقة الدوري، حيث خصصت الرابطة جوائز للأندية الأكثر حضوراً جماهيرياً؛ في فئتي «النادي المضيف» و«النادي الضيف» بكل جولة في الدوري.

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