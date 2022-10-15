شباب الأهلي والجزيرة.. قمة وطموحات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي ، أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي شباب الأهلي والجزيرة في الخامسة مساء اليوم، باستاد راشد الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين، في قمة خطفت منها مباراتا العين مع الوحدة، والشارقة مع الوصل، الأضواء، رغم أهمية نتيجتها وتأثيرها المباشر على التنافس على مراكز المقدمة، بتواجد الجزيرة بالمركز الثالث برصيد 11 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن شباب الأهلي «السابع».

ويطمح «فرسان دبي» للفوز، والتقدم خطوة نحو فرق المربع الذهبي، بينما يأمل الجزيرة حصد النقاط الثلاث، في ظل سعيه للمنافسة على الصدارة، ويخسرالجزيرة جهود أشرف بن شرقي للإصابة، مع غياب متوقع لعلي مبخوت لأسباب خاصة.

وأكد جارديم، مدرب شباب الأهلي، على أهمية مواجهة الجزيرة وقال: أنا غير راضٍ عن النتائج حالياً، وندخل كل مباراة بهدف الفوز لنكون ضمن الأربعة الأوائل ، وعلينا احترام المنافس. وتوقع كايزر مدرب الجزيرة مباراة قوية، وقال: أتوقع أن تشهد المباراة أهدافاً عدة، وأتمنى فوز فريقي، ولا أفكر كثيراً في جدول الترتيب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز