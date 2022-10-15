العين والوحدة.. كلاسيكو الإثارة والتشويق

المصدر: العين- طلحة عبدالله ، أبوظبي ـ محمد صادق

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تتجه الأنظار صوب استاد هزاع بن زايد، في الثامنة من مساء اليوم، حيث يستضيف العين غريمه التقليدي الوحدة في كلاسيكو الإثارة والتشويق بقمة مباريات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

واستعاد العين الكثير من قوته في الجولة السابقة وحقق الفوز على دبا الفجيرة بهدفين وصعد للمركز الرابع برصيد 10نقاط، ويطمح لمواصلة تفوقه على منافسه الوحدة ،الخامس برصيد 7 نقاط بعد فوزه الكبير على النصربرباعية والذي يطمح لمواصلة صحوته بعد تحقيقه 3 انتصارات متتالية على حساب البطائح والنصربالدوري ثم اتحاد كلباء في الكأس.

ويسعى الوحدة لإنهاء حالة التفوق العيناوي في المباريات الأخيرة بالدوري والتي حقق خلالها الوحدة فوزاً وحيداً في آخر 8 مواجهات في الدوري. ويدخل الوحدة اللقاء بجاهزية تامة وبمعنويات عالية مدعوما الصفقات التي عزز بها الفريق صفوفه فضلاً عن استعادة عدد من العناصر المصابة أمثال محمد برغش وعلاء الدين زهير وروبن.

خصوصية

وأكد الأوكراني ريبروف، المدير الفني للعين، أن مواجهة الوحدة وبرغم ما تحمله من خصوصية إلا أنها لا تعدو كونها مباراة بثلاث نقاط، وشدد على ضرورة اللعب بجدية أمام هذا الفريق خصوصا بعد التغيير الذي أحدثه في الجهاز الفني، وأوضح أن العين يتعامل مع جميع المباريات بجدية بغض النظر عن اسم وموقع المنافس. وقال: من المهم بالنسبة لي وللاعبين رفع مستوى التركيز والعمل على إظهار شخصية الفريق القوية في الملعب وعدم التأثر بأي ضغوط مع التركيز على ما هو مطلوب القيام به لتحقيق أهداف الفريق

وأكد ريبروف أن فريقه في كامل جاهزيته، وقال: من المهم أن نرى مجموعة جيدة من اللاعبين وأن يكون هناك أكثر من لاعب في نفس المركز ليتنافسوا فيما بينهم لإثبات جدارتهم باللعب ضمن التشكيلة الرئيسة.

وشدد مانويل خيمينيز مدرب الوحدة على أهمية وصعوبة المباراة كونها كلاسيكو ديربي تاريخي بين الفريقين، وقال: ه يجب علينا الظهور بأفضل صورة من أجل تحقيق الفوز.

وأضاف: أسعى لاختيار العناصر الأنسب من الأجانب والمقيمين نظراً للعدد المسموح به وهو 6 لاعبين،وسنقاتل لإسعاد جمهور الوحدة .

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