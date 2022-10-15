كلباء ودبا.. ديربي خاص

المصدر: كلباء – محمد فضل

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يستقبل كلباء في الخامسة مساء اليوم على ملعبه بالساحل الشرقي جاره دبا الفجيرة في ديربي خاص بالجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، ويأمل كلباء الفوز والتقدم خطوة جديدة نحو المقدمة وكان الفريق تعادل سلبياً أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية ولكنه خسر مواجهته الأولى في ذهاب الكأس أمام الوحدة، ويلعب كلباء بصفوف مكتملة ويحتل المركز الثامن برصيد 7 نقاط ،وفي المقابل يتطلع دبا الفجيرة إلى إيقاف مسلسل الهزائم والتي جعلت «النواخذة» يحتل المركز الأخير برصيد نقطة وتعتبر المباراة الأولى للمدرب غريغوري في الدوري ،وينتظر جمهور دبا تحقيق الفريق الفوز الأول في الدوري.

واكد الإيراني فرهاد مجيدي، مدرب كلباء، أن المواجهة صعبة وقوية، وقال: نسعى لتحسين مركزنا في جدول الترتيب.

وقال غريغوري مدرب دبا: أعمل على دعم الجوانب الفنية والمهارية للاعبين لتحقيق أفضل النتائج، ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين.

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