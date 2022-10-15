طيران الإمارات وريال مدريد .. شراكة حتى 2026

المصدر: مدريد - رويترز

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أعلن نادي ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أنه مدد عقد الرعاية الذي يربطه مع طيران الإمارات حتى 2026، ويظهر شعار طيران الإمارات على قمصان لاعبي النادي «الملكي» منذ 2013، ولم يكشف الطرفان عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة.

وكانت طيران الإمارات أحد رعاة ريال مدريد اعتباراً من 2011 ،وحقق «الملكي » وطيران الإمارات، نجاحات كبيرة معا، وحصد النادي خلال فترة الرعاية على 22 لقباً، من بينها خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا لعب خلالها فريق الكرة بقميص طيران الإمارات.

و يتمتع فريق ريال مدريد القدم بالخدمات المرموقة والشهيرة التي تقدمها طيران الإمارات عند السفر إلى الخارج، وخاصة إلى الشرق الأوسط.

وحسب بيانات مؤسسة كيلياجون الاستشارية حقق ريال مدريد في العام الماضي أكبر مبيعات على مستوى قمصان الفريق عبر الإنترنت من خلال تطبيق أمازون بقيمة بلغت 3.3 ملايين يورو (2.21 مليون دولار).

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