دبي تستضيف «بود إكس فيفا»

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي مهرجان المشجعين الرسمي «بود إكس فيفا»، وهو أحد المهرجانات الرسمية الثلاثة للمشجعين في العالم، الذي يستقبل ما يصل إلى 10 آلاف مشجع يومياً في وجهة «دبي هاربر» البحرية، متيحةً الفرصة أمام الزوار وعشاق كرة القدم للاستمتاع بالإطلالات المميزة لمعالم دبي، والتجارب الترفيهية الفريدة، مع شاشات ضخمة بمساحة 330 متراً مربعاً ومزودة بتقنية الصوت رباعي الأبعاد.

ويمكّن هذا المهرجان الحصري الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط عشاق كرة القدم من التواجد في قلب الحدث طوال فترة بطولة كأس العالم 2022. كما يتيح المهرجان، الذي تقدمه علامة «بدوايزر» التابعة لشركة «إيه بي إنبيف»، للزوار فرصة الاستمتاع بالعروض الترفيهية الحية الغامرة التي توفرها أحدث التقنيات، إلى جانب الإطلالات الخلابة لدبي.

وتمثل علامة أديداس ودبي هاربر الشركاء الرسميين للمهرجان، وستقام مهرجانات رسمية لمشجّعي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في كل من لندن وميكسيكو سيتي وريو دي جينيرو وساو باولو وسيول.

زخم

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: تفخر دبي باختيارها من بين ستة مدن لاستضافة مهرجان المشجعين الرسمي لـ «فيفا»، ولا سيما مع الزخم الكبير الذي يسبق انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وتزامناً مع استعداداتنا لاستقبال جماهير كرة القدم وعشاق الرياضة، تسهم الفعالية، التي يقيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في دبي هاربر، في ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات العالمية، بما يعزز نمو السياحة الرياضية كما تتكامل هذه الفعالية مع العروض الترفيهية والرياضية وتجارب أسلوب الحياة المتنوعة التي تعتزم دبي توفيرها للسكان والزوار خلال موسم كأس العالم.

ويأتي المهرجان الذي قامت شركة براغ بتصميمه وإنتاجه، ليحيي شغف مشجّعي كرة القدم ويحوّل مساحة دبي هاربر إلى مسرح فاخر لفعاليات كرة القدم والتجارب الترفيهية. وسيستقبل المشجّعين من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، ويضمّ المهرجان مجموعة من العروض المباشرة المحلية والعالمية ومنسقي الأغاني «دي جي» الذين سيقدمون فقرات ممتعة ما بين المباريات وبعد نهاية المباراة الأخيرة لكل يوم بأجواء موسيقية وترفيهية.

كما يستضيف مجموعة من الأنشطة و الألعاب التنافسية، بما في ذلك التجارب الترفيهية الحصرية من أديداس، إذ من المقرر أن يكون المهرجان الوجهة المثالية للاستمتاع بأجمل لحظات كأس العالم. وتهدف الأجواء الترحيبية للمهرجان إلى جمع مشجعي الرياضة العالمية، ضمن أجواء مهرجانية مبتكرة مليئة بالموسيقى الرائعة والتجارب الترفيهية المتنوعة.

تجربة فريدة

وتعتزم أديداس، بصفتها شريكاً رسمياً للاتحاد الدولي لكرة القدم، توفير مساحة تجريبية تبلغ 1050 متراً مربعاً داخل منطقة المشجعين الرسمية، تتيح لعشاق كرة القدم مشاهدة مباريات كرة القدم واختبار المنتجات المميزة ومقابلة لاعبيهم المفضلين والتسوّق لشراء المنتجات المحلية. ويشكل مخيم الرحلة تجربة ترفيهية فريدة ومساحة غامرة للعلامات التجارية تتيح لها زيادة الإقبال على كرة القدم، من خلال الأنشطة التفاعلية مع أندية ومجتمعات كرة القدم في المنطقة، إلى جانب التجارب الحصرية للبيع بالتجزئة ومساحات صناعة المحتوى.

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