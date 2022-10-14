قمة العين والوحدة.. صراع الأرقام

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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يتجدد لقاء كلاسيكو العين والوحدة غداً على ملعب استاد هزاع بن زايد، في قمة مباريات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، وهو اللقاء الذي ظلت تنتظره جماهير الكرة الإماراتية بكثير من الترقب واللهفة، لما يحمله من خصوصية تاريخية. وخلال عهد الاحتراف شهدت مباريات الفريقين الكثير من الإثارة والأهداف، والأرقام المثيرة، وهو ما تؤكده الأرقام التي دوّنها تاريخ مواجهاتهما منذ بداية الاحتراف موسم 2008 - 2009.

72 ظهرت البطاقات الصفراء في مواجهة الفريقين 72 مرة، 37 منها من نصيب الوحدة، و35 للعين، ويعتبر كايو لاعب العين السابق والشارقة الحالي أكثر من نال إنذارات بـ4 بطاقات صفراء، يليه محمد عبدالرحمن وإسماعيل أحمد ومهند العنزي، ومن الوحدة تيغالي وإسماعيل مطر وأحمد العكبري.

28 سجل 28 لاعباً عيناوياً 41 هدفاً في مرمى الوحدة، ويتصدر لابا قائمة هدافي العين أمام الوحدة بأربعة أهداف، وسجل 9 لاعبين هدفين، وهم: السلوفاكي ستوتش، والسنغالي سنغاهور، والبرازيليون دياز، وريبيرو، وكايو، والأسترالي بروسكي، والسويدي بيرغ، والكولومبي أسبريليا، إضافة لإبراهيم دياكي، فيما سجل هدفاً واحداً 17 لاعباً، هم: علي الوهيبي، وإسماعيل أحمد، والغاني جيان، وفارس جمعة، والنيجيري إيمانويل، والبرازيلي دوغلاس، وسعيد الكثيري، وياسر القحطاني، وناصر الشمراني، وأحمد صالح، وحسين الشحات، وريان يسلم، وكايو كانيدو، وخالد البلوشي، وسفيان رحيمي، إضافة لمدافعي الوحدة السابقين عبدالله الرفاعي وحمدان الكمالي بالخطأ في مرمى فريقهما.

13 سجل 13 لاعباً الأهداف الـ21 للوحدة في شباك العين، ويتصدر تيغالي قائمة هدافي الوحدة في مرمى العين برصيد 5 أهداف، يليه المجري جوجاك وسجل 3 أهداف، بينما سجل هدفين كل من محمد الشحي، وحمدان الكمالي، وسجل 9 لاعبين آخرين هدفاً واحداً، وهم: إسماعيل مطر، وسعيد الكثيري، والسنغاليان كولي، وندياي، والتشيليان فالديفيا، وإيسترادا، والكوري الجنوبي تشانغ ريم، وعمر خريبين، وسالم صالح.

74 شهدت الدقيقة (74) أول هدف يسجل في مباراة العين والوحدة خلال عصر الاحتراف، بتوقيع السنغالي سنغاهور الملقب بـ«العفريت» لاعب العين السابق، في المواجهة التي انتهت لمصلحة العين بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة السابعة باستاد خليفة بن زايد 24 نوفمبر 2008.

10 أشهر حكام مباريات الكلاسيكو 10 بطاقات حمراء للاعبي الفريقين، منها 6 للوحدة، و4 للعين، وتعرض للطرد المباشر 3 لاعبين، هم محمد عبدالرحمن، وبندر الأحبابي من العين، ومحمد المنهالي من الوحدة.

09 أكبر عدد بطاقات ملونة شهدتها مباراة واحدة بين الفريقين كان 9 بطاقات صفراء وحمراء، منها 8 للوحدة في لقاء استاد آل نهيان ضمن الأسبوع الرابع من الدوري موسم 2015-2016، وكسبها الوحدة بهدفين مقابل هدف، وشهدت حالة طرد واحدة لإسماعيل مطر بالبطاقة الصفراء الثانية.

03 شهدت مباريات الفريقين الكبيرين خلال عهد الاحتراف احتساب 3 ركلات جزاء فقط، منها 2 لصالح العين، كانت الأولى في موسم 2010 - 2011، ضمن الأسبوع 15 على العين سجل منها البرازيلي الياس رويبيرو هدفاً، وانتهت المباراة بفوز العين بهدفين نظيفين، أما الثانية فأهدرها الهداف الغاني جيان، في موسم 2012-2013، ضمن الجولة 12، وانتهت المباراة بفوز العين بهدفين لهدف، أما ركلة جزاء الوحدة فسجل منها السوري عمر خريبين هدف التعادل للوحدة (1-1) باستاد هزاع بن زايد، في الجولة السادسة موسم 2021 - 2022.

92 حصل لاعب العين السابق محمد عبدالرحمن على أول بطاقة حمراء في تاريخ مواجهات الفريقين بعهد الاحتراف في الدقيقة 92 من المباراة التي جرت بينهما على ملعب طحنون بن محمد بالعين، لحساب الجولة 12 موسم 2012-2013، وانتهت بفوز العين بهدفين لهدف.

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