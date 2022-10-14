الوحدة يستعيد «الروح» قبل الكلاسيكو

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مساء اليوم، تحضيراته استعداداً للمواجهة المرتقبة في الكلاسيكو أمام العين، غداً السبت، باستاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

ويؤدي الفريق مرانه الختامي اليوم، قبل التوجه إلى مدينة العين، يضع من خلاله المدير الفني الإسباني مانويل خيمينيز، اللمسات النهائية على خطة وتشكيلة اللقاء، الذي يدخله العنابي بمعنويات عالية، بعد الفوز الأخير 2-1 على اتحاد كلباء في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وشهد الشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان، تدريبات الفريق أول من أمس، استعداداً لمواجهة العين، ثم نهائي كأس رئيس الدولة أمام الشارقة، والمقرر يوم 21 أكتوبر الجاري.

والتقى الشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان، راشد الزعابي رئيس شركة كرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، وحث الجهازين الفني والإداري واللاعبين، على التحلي بروح البطولة، وتقديم أقصى طاقاتهم خلال المرحلة المقبلة.

من جهته، أكد المصري عبد الله الرفاعي مدافع الوحدة، على أهمية الكلاسيكو أمام العين، كونها واحدة من أقوى المباريات، مشدداً على صعوبة المباراة، في ظل ما يملكه الفريقان من إمكانات ورغبة لتحقيق الفوز.

وقال: «بالتأكيد مباراة قوية وصعبة، وأي لاعب يتمنى المشاركة في هذه المباراة، وهذا هو الوقت للتركيز والسعي لتقديم أقصى ما نملك، من أجل الخروج بالفوز». وأشار الرفاعي إلى أنه يسعى لتقديم أفضل ما لديه بعدما خاض مباراة اتحاد كلباء لأول مرة كأساسي مع الفريق هذا الموسم، بعد أن شارك في مباراتي الوصل والبطائح كبديل، مؤكداً جاهزيته، وأنه يحاول الاجتهاد خلال التدريبات، للظهور بشكل جيد.

وعن انضمام أحمد رفعت للوحدة، أوضح: «رفعت لاعب ممتاز، غني عن التعريف، وإضافة كبيرة للوحدة».

«العنابي» يستعيد «الروح» قبل الكلاسيكو

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