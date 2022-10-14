دبي تحتضن منتدى روابط الدوريات العالمية 18 أكتوبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنظم رابطة المحترفين، يومي 18 و19 الجاري، في فيستيفال سيتي دبي، الاجتماع السنوي لمنتدى روابط الدوريات العالمية، والذي يقام للمرة الأولى في المنطقة، ويشهد مشاركة نخبة من صناع القرار من القيادات الرياضية، في روابط الدوريات العالمية و«فيفا» ومجلس إدارة الجمعية الدولية لكرة القدم، لاستشراف وصياغة مستقبل اللعبة، يحضر المنتدى 32 رابطة محترفة لكرة القدم، وأكثر من 75 ممثلاً عن الهيئات الرياضية، ويعتبر واحداً من أكبر تجمعات روابط كرة القدم المحترفة حول العالم، ويهدف لتحقيق أهداف ترتبط بحوكمة كرة القدم، قواعد اللعبة، النزاهة، تنسيق جدولة المسابقات لضمان توافر اللاعبين في المسابقات الدولية، العلاقات بين الأندية ولاعبيها، وخاصة علاقات التعاقد مع اللاعبين، تنظيم انتقالات اللاعبين، وتنظيم التعاقدات مع الوكلاء والوسطاء.

ويُعقد المنتدى سنوياً بمشاركة الروابط المحترفة من مختلف دول العالم، ويعد فرصة للروابط لبناء علاقات مهنية متميزة.

وكانت ​رابطة المحترفين ​انضمت إلى ​منتدى الدوريات العالمية لكرة القدم​ في 2019، وهو أكبر تجمع لروابط الدوريات المحترفة في العالم، وأصبحت الإمارات الدولة رقم 40 التي تحصل على عضوية المنتدى الذي يهدف إلى تطوير منظومات الحوكمة في كرة القدم العالمية، وإيجاد حلول للمشاكل والقضايا التي تواجه اللعبة حول العالم، إضافة إلى تطوير التعاون بين الأعضاء.

وكان الاجتماع الاستثنائي للمنتدى الذي عقد في 2020 «عن بعد» من أهم الاجتماعات، حيث ناقش باستفاضة تداعيات جائحة «كورونا» على مستوى البطولات في العالم، وتم رفع توصيات مهمة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

شهد الاجتماع مشاركة 17 من الروابط المحترفة، منها الرابطة الإماراتية، وتناول الاجتماع قضايا مهمة تتعرض لها الكرة العالمية، منها موقف استكمال الدوريات في العالم، وتم اعتباره شأناً داخلياً يخص الروابط والقوانين المحلية، وتم التطرق لعقود اللاعبين والآثار المالية على الأندية، بجانب مد فترات تسجيل اللاعبين، وإعادة جدولة المباريات الدولية.

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