تعاون بين النصر والرجاء المغربي

المصدر: (دبي - البيان)

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بحث نادي النصر مع نادي الرجاء المغربي التعاون وتعميق العلاقات على صعيد اللاعبين والأجهزة الفنية وأكاديميات الكرة بجانب تبادل الزيارات والخبرات الفنية والتنظيمية، جاء ذلك خلال استقبال المهندس مروان بن غليطة، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، عزيز البدراوي، رئيس نادي الرجاء.

وأكد بن غليطة اعتزاز نادي النصر، بالعلاقات القوية مع الأندية العربية، فيما أبدى البدراوي رغبته في تعزيز التعاون بين الناديين ووجه دعوة إلى بن غليطة لزيارة الرجاء ،وأعرب عن رغبته في إقامة مباراة ودية بين الناديين خلال فترة التوقف الدولي.

واصطحب بن غليطة الضيف في جولة تفقدية باستاد آل مكتوم ومتحف النادي لمشاهدة الصور التذكارية التي تحكي جانباً من تاريخ النصر وبطولاته.

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