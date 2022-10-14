بحث الترتيبات التنظيمية والأمنية لنهائي الكأس

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحث اتحاد الكرة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وإدارة استاد هزاع بن زايد، الترتيبات التنظيمية والأمنية الخاصة بالمباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بين الوحدة والشارقة باستاد هزاع بن زايد 21 الجاري، وتم استعراض البرنامج الزمني للمباراة والخطة الأمنية لتأمين دخول وخروج الجماهير والمتطلبات المتعلقة بالأدوات التشجيعية المسموح بها، والتي تتوافر فيها معايير شروط الأمن والسلامة، بجانب التنسيق مع المستشفيات القريبة من الملعب وتوفير سيارات الإسعاف لأي حدث طارئ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ظهر أمس في فندق نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، بحضور محمد بن هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، والعميد راشد سهيل آل علي رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، والعميد ماجد الشحي مدير إدارة المهام الخاصة في مديرية شرطة العين، وراشد عبدالله العامري مدير استاد هزاع بن زايد، وأعضاء فريق العمل، وممثلي الجهات المعنية بالمباراة النهائية.

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