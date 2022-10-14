«سادسة الهواة».. ممنوع الأخطاء

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تشهد ملاعب دوري الدرجة الأولى اليوم إقامة مباراتين ضمن مواجهات الأسبوع السادس، وسيكون الخطأ ممنوعاً على لاعبي الإمارات والجزيرة الحمراء «المتربعين على قمة المسابقة» عندما يستقبل الأول «الإمارات» ضيفه الفجيرة الجريح، فيما يلعب الجزيرة الحمراء على أرضية ملعبه أيضاً في رأس الخيمة أمام سيتي المتراجع في سلم الترتيب.

ويدخل مدرب الإمارات التونسي فتحي العبيدي مباراة الفجيرة ولاعبيه في قمة النشوة بعد الفوز الكاسح بسباعية على غلف اف سي قبل أيام، وهو الانتصار الذي منح الصقور الصدارة بفارق الأهداف عن الجزيرة الحمراء ودبا الحصن والعربي، وهي الأندية التي تمتلك 10 نقاط، وفيما يتعلق بالفجيرة الثالث عشر بخمس نقاط فحال الذئاب لا يسر بعد أن فاز في مباراة وخسر اثنتين وتعادل في مثلهما ولم يستطع الفجيرة تحقيق الفوز خلال المواجهة السابقة أمام حتا بعد الهزيمة بنتيجة 1 /2.

ورق

وفيما يتعلق بمباراة الجزيرة الحمراء وسيتي، فالمواجهة على الورق تبدو سهلة للجزيرة الذي يقدم مستوى متميزاً مع مدربه الوطني معتز عبد الله، والذي يتربع على صدارة المسابقة «10 نقاط»، وتمكن الفريق من تحقيق فوز عريض في الجولة الماضية برباعية بيضاء على فرسان هيسبانيا، وهو الفوز الذي سيمنح اللاعبين جرعة معنوية جديدة قبيل لقاء اليوم، وفيما يتعلق بسيتي فقد خسر لقاء الأسبوع الماضي أمام بينونة بنتيجة 1 /3، ويحتل المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط.

باقي المباريات

وتقام غداً ثلاثة لقاءات تجمع الرمس بالحمرية، والعروبة يستقبل بينونة، وهيسبانيا يواجه التعاون، وتختتم مباريات هذه الجولة بعد غدٍ بثلاث مواجهات أيضاً تجمع حتا بضيفه دبا الحصن، والعربي يستقبل مسافي، والذيد يستضيف مصفوت.

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