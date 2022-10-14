عبد الله حسن يشارك في فنية الاتحاد الآسيوي

المصدر: (دبي- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك عبد الله حسن عبد الله المحاضر في الاتحادين الدولي والآسيوي، المدير الفني لشركة البطائح لكرة القدم، في اجتماع اللجنة الفنية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي عقد عن طريق تقنية الاتصال المرئي، وتم في الاجتماع التصديق علي محضر الاجتماع السابق، ومناقشة عدد من المقترحات الفنية، للارتقاء بمنظومة العمل الفني في الاتحاد القاري، ووافقت اللجنة على عدد من المقترحات الفنية، التي تقدم بها المدير الفني للاتحاد الآسيوي، مثل ضرورة الحصول على المؤهل التدريبي لمدربي حراس المرمي العاملين في الأندية والمنتخبات، خلال المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي، وضرورة الحصول على المؤهل التدريبي لمدربي فرق السيدات في البطولات الآسيوية، ووضع معايير اختيار أفضل لاعب في البطولات والمباريات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي، وربط أجندة المسابقات الآسيوية بأجندة البطولات الأوروبية (الخريف - الربيع)، ودعم مشاريع الإدارة الفنية في تطوير التعليم لناشئي براعم الكرة النسائية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز