للمرة الأولى في المنطقة …المحترفين الإماراتية تنظم الإجتماع السنوي لمنتدى روابط الدوريات العالمية

المصدر: وام

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن تنظيم الاجتماع السنوي لمنتدى روابط الدوريات العالمية، يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، وذلك للمرة الأولى في المنطقة، والذي سيشهد مشاركة نخبة من صناع القرار من القيادات الرياضية، في روابط الدوريات العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومجلس إدارة الجمعية الدولية لكرة القدم، لاستشراف وصياغة مستقبل اللعبة.

ويعد المنتدى واحدا من أكبر تجمعات روابط كرة القدم المحترفة حول العالم، وتسعى الجلسات، التي ستقام على مدار يومين، في فيستيفال سيتي دبي، إلى تحقيق أهداف ترتبط بحوكمة كرة القدم، وقواعد اللعبة، النزاهة، وتنسيق جدولة المسابقات لضمان توافر اللاعبين في المسابقات الدولية، والعلاقات بين الأندية ولاعبيها خاصة علاقات التعاقد مع اللاعبين، وتنظيم انتقالات اللاعبين، وتنظيم التعاقدات مع الوكلاء والوسطاء.

ويُعقد المنتدى سنوياً بمشاركة الروابط المحترفة لكرة القدم من مختلف دول العالم، وهي الروابط الأعضاء، ويعد فرصة حقيقية تتعاون فيها الروابط فيما بينها، لبناء علاقات مهنية متميزة.

وتستضيف رابطة المحترفين الإماراتية الاجتماع السنوي لعام 2022، بحضور 32 رابطة محترفة لكرة القدم، وأكثر من 75 ممثلا عن الهيئات الرياضية، تشمل ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الدولي وأعضاء من مجلس إدارة الجمعية الدولية لكرة القدم.

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