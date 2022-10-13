3 انتصارات في كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي»

المصدر: عجمان- ياسر قاسم، خورفكان- محمد فضل، دبي- عدنان الغربي

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حقق الوصل والنصر وعجمان 3 انتصارات في جولة الذهاب للدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث

فاز الوصل 3/‏ 2 على مضيفه خورفكان، والنصر على البطائح 2/‏ 0، بينما فاز عجمان على الظفرة 3/‏ 1.

سجل للإمبراطور فابيو ليما وجيلبرتو أوليفيرا وشنكلاي «ق15 و62 و90 +7»، ولخورفكان البرتغالي ايلتون فيلبي «ق5 و65»، ويقام الإياب 25 نوفمبر المقبل باستاد زعبيل. بينما وضع النصر قدماً في ربع النهائي، قبل لقاء الإياب أمام البطائح 25 نوفمبر المقبل، على استاد خالد بن محمد في الشارقة.

وافتتح ريان مينديز التسجيل للعميد في الدقيقة 18، وأضاف يعقوب البلوشي في الدقيقة 28 الهدف الثاني. كما حقق عجمان فوزاً مطمئناً على ضيفه الظفرة 3-1، قبل الإياب 26 نوفمبر المقبل باستاد حمدان بن زايد، أحرز لعجمان علي مدن «ق 29»، ومحمد هلال «ق 50»، ووليد أزارو «ق72»، بينما سجل للظفرة محمد الجنيبي «ق63»

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