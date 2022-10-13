أبوظبي تحتضن «سوبر» الأرجنتين

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف أبوظبي في يناير المقبل 2023 كأس السوبر الأرجنتيني، ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، التي تمتد لأربع سنوات، دعماً لخطط شراكات أبوظبي مع المؤسسات والهيئات الرياضية العالمية، وامتداداً لاستقطاب نخبة الفعاليات الرياضية الدولية، والعمل على استضافة الأحداث الرياضية التاريخية لكرة القدم في أبوظبي.

بدوره رحب عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بإقامة كأس السوبر الأرجنتيني في أبوظبي في يناير من العام المقبل، مبيناً أن أبوظبي على أتم الاستعداد لاستضافة مميزة للمباريات الجماهيرية الكبرى، والتي تأتي ضمن أهداف مجلس أبوظبي الرياضي لترسيخ سمعة ومكانة أبوظبي كوجهة عالمية للرياضة.

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «ستكون أبوظبي خلال شهر يناير المقبل، مسرحاً لواحدة من أهم المباريات في العالم، ما يعزز من شراكاتنا المهمة مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية العالمية لصناعة الفعاليات الرياضية الكبرى».

شراكة

من جانبه عبّر كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني، عن سعادته لإقامة أول كأس للسوبر خارج الأرجنتين، ضمن اتفاقية الشراكة التي تمتد لأربع سنوات مع مجلس أبوظبي الرياضي، ما يعد قراراً تاريخياً وفريداً من نوعه، ويأتي ضمن توجهات الاتحاد الأرجنتيني للتوسع والانفتاح العالمي.

وقال تابيا: إن الشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي ستعطي قدراً أكبر من الظهور العالمي وتخلق فرصاً تجارية جديدة للأندية والرابطة الأرجنتينية.

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