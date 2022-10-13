10 ملايين درهم مكافأة بطل «الكأس الغالية»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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علم «البيان» أن اتحاد الكرة خصص مبلغ عشرة ملايين درهم مكافأة لبطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة إضافة إلى 5 ملايين درهم لوصيف البطل.

وسيعقد اليوم اجتماع تنسيقي في مدينة العين يضم ممثلي مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بتنظيم والإشراف على المباراة النهائية، من أجل التنسيق والاتفاق على كافة الإجراءات الخاصة بالمباراة المقامة 21 أكتوبر الجاري بين الوحدة والشارقة في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

فيما يكثف اتحاد الكرة من جهوده التنظيمية سعياً لإخراج المباراة بصورة متميزة، تتناسب مع قيمة المسابقة، وأطلقت إدارة الإعلام في اتحاد الكرة المنصة الإعلامية لنهائي البطولة، حيث تعتبر هذه المنصة نافذة يطل من خلالها المتابع ووسائل الإعلام على كل ما يتعلق بنهائي البطولة الغالية. وتعرض المنصة عدداً من الملفات الخاصة بالنهائي، منها مواعيد تدريبات الفريقين والمؤتمرات الصحفية والاجتماع الفني واجتماعات فرق العمل ولائحة البطولة وأهم أرقام وإحصاءات فريقي الوحدة والشارقة.

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