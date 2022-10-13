«أبيض الشاطئية» يبدأ مشوار «القارات» بمواجهة إسبانيا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يدشن منتخبنا الوطني، مشاركته في بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للعام 11 على التوالي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بمواجهة منتخب إسبانيا، ضمن مباريات الجولة الأولى، مطلع نوفمبر المقبل.

وتقام منافسات البطولة على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم، خلال الفترة من 01 إلى 06 نوفمبر المقبل، بمشاركة 8 منتخبات يمثلون مختلف قارات العالم.

ويلعب أبيض الشواطئ في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات البرازيل وإسبانيا والسعودية، فيما تضم المجموعة الثانية منتخب إيران الفائز باللقب 3 مرات، وباراغواي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان.

وتنطلق مباراة منتخبنا الوطني وإسبانيا في الخامسة وربع مساءً، عقب مباراة منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، التي تقام في الرابعة عصراً، وسيشهد اليوم الأول أيضاً، مواجهة منتخب المملكة العربية السعودية، الضيف الجديد على البطولة، مع منتخب البرازيل، الفائز بلقب البطولة ثلاث مرات 2014 و2016 و2017، وبطل العالم 5 مرات لأعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2017، كما يلتقي منتخب باراغواي مع منتخب إيران، في الساعة الثامنة مساء.

وتستمر المنافسات في الثاني من نوفمبر، حيث يلعب منتخب اليابان في مواجهة منتخب باراغواي في الرابعة عصراً، ويواجه منتخب البرازيل مع منتخب إسبانيا في الخامسة وربع مساءً، كما يواجه منتخب الإمارات مع منتخب المملكة العربية السعودية في السابعة إلا ربع مساءً، ويواجه منتخب إيران مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في الثامنة مساءً.

وتنتهي تصفيات دور المجموعات المؤهلة إلى منافسات دور نصف النهائي، في ثالث أيام البطولة، في الثالث من الشهر نفسه، حيث يواجه منتخب الولايات المتحدة الأمريكية نظيره منتخب باراغواي، ويلعب منتخب السعودية أمام إسبانيا، ويلعب منتخب الإمارات في مواجهة البرازيل، فيما يواجه إيران نظيره الياباني، وتقام المباريات الترتيبية للمراكز من الخامس إلى الثامن في الرباعة عصر الجمعة 4 نوفمبر، يعقبه تنظيم حفل النجوم، لتكريم أفضل المنتخبات واللاعبين والمدربين في كرة القدم الشاطئية بالعالم، في الثامنة مساءً، وتقام منافسات دور نصف النهائي في السابعة إلى ربع مساء السبت 05 نوفمبر، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والمباراة النهائية، الأحد 06 نوفمبر المقبل.

وستقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى مرحلة نصف النهائي، التي تُلعب بنظام خروج المهزوم، ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويتنافس الخاسران على الميداليات البرونزية، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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أجرى مجلس دبي الرياضي في وقت سابق، قرعة توزيع المنتخبات على مجموعتين، بمشاركة النجم العالمي باتريك كلويرفرت، وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية في المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه كلاً من المملكة العربية السعودية، وإسبانيا، والبرازيل، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات كل من إيران، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وباراغواي.

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