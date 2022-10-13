ماجد المهيري: 6 «هواة» مرشحون لـ «دوري أدنوك»

المصدر: الشارقة – محمد فضل

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جدد ماجد المهيري مشرف الفريق الأول للكرة بنادي الحمرية، الثقة في لاعبي عنابي الهواة، موضحاً أنهم محل رهان الإدارة والجهاز الفني والجماهير، وأضاف: الدوري ما زال طويلاً والجيد أن عدد المباريات تتيح للفرق التعويض، وهناك فرق تقدمت علينا لكن ما زلنا في السباق لن يتضح شيء إلا مع نهاية المسابقة، وأعتقد أن المنافسة ستستمر حتى آخر جولة بين 6 فرق تقريباً الإمارات والعروبة وحتا ودبا الحصن والفجيرة إلى جانب الحمرية، وقد تحدث مفاجآت بالطبع.

عناصر

وأضاف مشرف الفريق الأول للكرة بنادي الحمرية، فريقنا قادر على تحقيق نتائج أفضل بالمزيد من العمل والاجتهاد في الملعب وننتظر مواصلة اللاعبين للنتائج الإيجابية، ونحن دائماً بحاجة إلى النقاط الثلاث، وليس لدينا شك في قدرات الفريق وفي العناصر التي يملكها، لدينا مجموعة من أفضل اللاعبين في دوري الأولى، صحيح أن النتائج ليست مرضية لكن الفريق بدأ في استعادة البريق، وذلك بعد الفوز المهم قبل أيام على العربي ضمن الجولة الخامسة من الدوري، وتابع: واثقون من مواصلة لاعبي الفريق لنغمة الانتصارات.

نجاح

كما أثنى على عمل إدارة النادي بقيادة جمعة الشامسي رئيس مجلس الإدارة، ونوه إلى حرصها على توفير بيئة عمل صالحة، وقال: الإدارة عملت بجد ولا تزال وهي لا تقصر في دعم اللاعبين، وبالمقابل تأمل أن تكون النتائج أفضل، واعتبر المهيري أن زيادة عدد فرق الأولى في مصلحة المنافسة وجعلتها أكثر إثارة وقوة.

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