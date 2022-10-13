تيغالي لـ« البيان »: اشتقت لـ«كلاسيكو» العين

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أكد سيباستيان تيغالي المهاجم والهداف التاريخي لنادي الوحدة أنه اشتاق للعب في الكلاسيكو أمام العين بعد عودته للعنابي مطلع الموسم الجاري عقب موسمين قضاهما مع النصر، مشدداً على أهمية المباراة المقررة بعد غدٍ السبت على استاد هزاع بن زايد في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وسجل تيغالي هدفاً في فوز الوحدة على اتحاد كلباء مساء أول من أمس في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليصل إلى هدفين في الموسم الحالي بعد عودته للعنابي، ويرفع رصيده إلى 229 هدفاً في كل المسابقات مع الوحدة والنصر.

وبات تيغالي على موعد مع التاريخ وعلى بعد هدف واحد فقط من «الغزال الأسمر» فهد خميس نجم الوصل والمنتخب الوطني السابق، إذ يملك تيغالي 174 هدفاً في دوري المحترفين بفارق هدف واحد عن فهد خميس، وفي حالة تسجيله سيصبح ثاني الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي خلف علي مبخوت نجم الجزيرة.

وقال تيغالي في تصريحات خاصة لـ «البيان»: «بالطبع افتقدت الكلاسيكو خلال العامين الأخيرين، واشتقت للعب في واحد من أهم الديربيات، وهي مباراة كبيرة ومهمة بكل تأكيد بالنسبة للفريقين».

وأضاف: «كعادتها دائماً مباراة الكلاسيكو بين الوحدة والعين من المباريات صاحبة المستوى العالي، وهي مباراة لها وضع خاص لا تعترف بوضع أو نتائج الفريقين قبل بدايتها».

وشدد تيغالي على أن نتيجة المباراة لن تحدد موقف الوحدة في المنافسة على لقب الدوري من عدمه كون المسابقة لا تزال في بدايتها بالجولة السادسة، موضحاً: «لا أعتقد أن المباراة ستحدد مصير أي فريق في الدوري لأننا ما زلنا في بداية الموسم، والمشوار ما زال طويلاً، بالطبع هي مباراة مهمة للغاية بالنسبة للاعبين والجماهير ولها طابع خاص، ولكنها في النهاية مباراة بثلاث نقاط مثل أي مباراة في الدوري، فإذا فزت باللقاء ستحصد ثلاث نقاط وإذا خسرت ستخسر ثلاث نقاط أيضاً».

ويملك تيغالي 7 أهداف في رصيده سجلها في شباك العين خلال المواجهات التي خاضها مع الوحدة والنصر.

وأكد تيغالي أن مستوى الوحدة في تطور مستمر من مباراة لأخرى، والفريق يدخل الكلاسيكو بحالة جيدة، مشيراً إلى أن التركيز هو من يصنع الفارق في الكلاسيكو، وربما تلعب 85 دقيقة بشكل جيد للغاية ثم تفقد التركيز في 5 دقائق فقط يكلفك نتيجة المباراة، وأعتقد أن الفريق صاحب التركيز الأكبر سيصنع الفارق.

وأبدى تيغالي سعادته بالعودة للتسجيل مع الوحدة، وقال: «هز الشباك أمر في غاية الروعة، خصوصاً وأن أكثر ما أحبه هو التسجيل مع الوحدة، وأسعى لتقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة مع الفريق».

وعن العودة لمواجهة حارس العين خالد عيسى، قال تيغالي: «خالد عيسى واحد من أفضل الحراس في الدولة، ومن وجهة نظري أن خالد عيسى الحارس الأفضل بالنسبة لي بعد حارس الوحدة محمد الشامسي».

يذكر أن تيغالي رفع رصيده من الأهداف إلى 229 هدفاً في جميع المسابقات مع الوحدة والنصر، حيث سجل مع الوحدة 206 أهداف بعد هدفيه في مرمى البطائح واتحاد كلباء في الدوري وكأس الرابطة، و23 هدفاً مع النصر، بواقع 174 هدفاً في الدوري، و33 هدفاً في كأس المحترفين و12 هدفاً في كأس رئيس الدولة، وهدف وحيد في كأس السوبر، و9 أهداف في 22 مباراة مع العنابي بدوري أبطال آسيا.

من جهة أخرى رفع الوحدة شعار «لا وقت للراحة» بعدما استأنف الفريق تدريبات أمس استعداداً لمواجهة العين في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عقب الفوز على اتحاد كلباء 2-1 في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

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