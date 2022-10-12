الوصل يخطف فوزاً غالياً على خورفكان ويقترب من التأهل

المصدر: خورفكان-محمد فضل تصوير زيشان أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

خطف الوصل فوزاً غالياً بنتيجة 3/2 على مضيفه خورفكان في نهاية مباريات مرحلة ذهاب الدور الاول لكأس مصرف ابوظبي الاسلامي ليضع الامبراطور قدماً في ربع النهائي ، احرز ثلاثية الوصل كل من فابيو ليما ومواطنه جيلبرتو اوليفيرا والارجنتيني شنقلاي في الدقائق 15 ، 62 ، 90 +7 ، وتكفل البرتغالي ايلتون فيلبي بتسجيل ثنائية خورفكان في الدقيقتين 5 ، 65. ليكون الحسم يوم 25 نوفمبر المقبل بملعب الامبراطور في زعبيل .

بدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين وقبيل التقاط الانفاس وضع البرتغالي ايلتون فريقه خورفكان في المقدمة بعد أن سدد كرة قوية بيسراه مع محاذاة خط ال18 خدعت الدفاع والحارس سهيل عبد الله في الدقيقة 5 ، لكن البرازيلي فابيو ليما نجم الوصل تمكن من اعادة المباراة الى نقطة التعادل بعد مجهود فردي رائع ومراوغته لأكثر من لاعب داخل منطقة الجزاء واضعاً الكرة ايضاً بيسراه يمين حارس خورفكان أحمد ديدا الذي لم يرى الكرة إلا وهى تعانق شباك النسور في الدقيقة 15 .

واعتمد خورفكان على المرتدات التي شكلت خطورة بالغة على دفاع الامبراطور وكاد من احداها ان يضيف جونينهو هدف خورفكان الثاني لولا يقظة حارس الوصل الذي حول الكرة بصعوبة الى ركنية في الدقيقة 30 .

وحصل الوصل على ضربة ثابتة قبيل نهاية الشوط الأول بدقائق انبرى لها ليما الذي نفذها باتقان لكن احمد ديدا كان في الموعد وتمكن من حماية فريقه خورفكان من هدف ثاني لينتهي الشوط الاول على اثر التعادل الايجابي بهدف.

ومع انطلاقة شوط المدربين " الثاني " وضع البرازيلي جيلبرتو اوليفيرا فريقه الوصل في المقدمة عند الدقيقة 62 ، ولم تستمر فرحة جمهور الامبراطور كثيراً حتى عاد " الخطير " ايلتون نجم المباراة وسدد كرة قوية في سقف المرمى هدف تعادل للنسور في الدقيقة 65 ، وفي الوقت بدل الضائع احرز البديل شنقلاي هدف الفوز الغالي لفريقه الوصل في الدقيقة 90 + 7 .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز