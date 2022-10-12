طاقم تحكيم برتغالي يدير لقاء العين والوحدة في دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم عن اختيار طاقم تحكيم برتغالي بقيادة "أرنور سواريز دياز"، لقيادة مباراة العين والوحدة بالجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

ويضم الطاقم المعاون للحكم البرتغالي كل من روي باربوسا حكم مساعد أول، وباولو سواريز حكم مساعد ثان، وأحمد عيسى حكم رابع،و تياجو مارتينيز حكم فيديو، ومحمد عبيد حكم فيديو مساعد.

وتقام المباراة يوم السبت المقبل على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

ويحتل العين في المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد الوحدة في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

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