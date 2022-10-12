منتخب الإمارات يواجه إسبانيا في افتتاح كأس القارات لكرة القدم الشاطئية

المصدر: وام

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية جدول منافسات النسخة الـ 11 من البطولة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال الفترة من الأول من نوفمبر المقبل إلى السادس من نفس الشهر، على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم.

ويتضمن اليوم الافتتاحي للبطولة إقامة 4 مباريات، حيث يفتتح منتخب الإمارات الوطني مبارياته بلقاء نظيره الإسباني في الخامسة والربع مساء، بعد مباراة منتخبي الولايات المتحدة واليابان التي تقام في الرابعة عصراً، على أن يقام بعدها مباراتين على التوالي السعودية مع البرازيل، وباراجواي مع إيران.

وكانت مراسم قرعة البطولة قد أجريت الأسبوع الماضي وأسفرت عن تقسيم المنتخبات الثمانية المشاركة على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات الإمارات والسعودية وإسبانيا والبرازيل، في حين ضمت المجموعة الثانية منتخبات إيران والولايات المتحدة واليابان باراجواي.

وستقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة نصف النهائي التي تلعب بنظام خروج المهزوم ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويتنافس الخاسران على الميداليات البرونزية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتستمر منافسات الدور الأول للبطولة حتى يوم الخميس الموفق 3 نوفمبر، على أن تقام مباريات ترتيب المراكز من الخامس إلى الثامن يوم الجمعة 04 نوفمبر يعقبه تنظيم حفل النجوم لتكريم أفضل المنتخبات واللاعبين والمدربين في كرة القدم الشاطئية بالعالم.

وتقام منافسات دور نصف النهائي يوم السبت 5 نوفمبر، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والمباراة النهائية يوم الأحد 6 نوفمبر.

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