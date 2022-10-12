عجمان يكسب الظفرة بالثلاثة

المصدر: عجمان-ياسر قاسم تصوير غلام كاركر

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق عجمان فوزاً مطمئناً على ضيفه الظفرة 3-1 في ذهاب المرحلة الأولى لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي في المباراة التي أقيمت بإستاد راشد بن سعيد، ويلتقي الفريقان يوم 26 نوفمبر المقبل في جولة الإياب بإستاد حمدان بن زايد في الظفرة.

ترجم عجمان تفوقه في الشوط الأول بتقدمه بهدف المحترف البحريني علي مدن في الدقيقة 29، وأهدر فرصة ثمينة لتعزيز التقدم عن طريق نفس اللاعب، ولم يشكل الظفرة خطوة تذكر على مرمى الحارس يوسف أحمد بإستثناء فرصة في نهاية الشوط عن طريق سلطان عبد العزيز، وأضاف محمد هلال الهدف الثاني لعجمان في بداية الشوط الثاني "ق 50"، وتحسن مستوى الظفرة بعد هذا الهدف ونشط في الناحية الهجومية لينجح في تقليص الفارق عبر البديل محمد الجنيبي من هجمة صنعها وليد عمبر،وعاد عجمان للسيطرة من جديد وضاعت له فرصتين عبر برستيج ووليد أزارو، قبل أن ينجح الأخير في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 72 من تمريرة داخل الصندوق لفراس بالعربي، لتنتهي المباراة بفوز صاحب الأرض، ودفع مدربا الفريقين بعدد من اللاعبين البدلاء لرفع جاهزيتهم للعب التنافسي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز