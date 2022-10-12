النصر يضع قدما في ربع نهائي "كأس أبوظبي الإسلامي"

المصدر: دبي-عدنان الغربي تصوير غلام كاركر

ت + ت - الحجم الطبيعي

وضع النصر قدما في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعدما تغلب على البطائح بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور الأول مساء اليوم، وتقام مباراة الإياب 25 نوفمبر المقبل، على استاد خالد بن محمد في الشارقة.

سيطر النصر على مجريات الشوط الأول وهدد مرمى البطائح ببعض الفرص الخطرة من أقدام المغربي عادل تاعرابت وريان مينديز الذي نجح في افتتاح التسجيل للعميد في الدقيقة 18، وأثمرت سيطرة النصر على المباراة هدفا ثانيا حمل توقيع يعقوب البلوشي في الدقيقة 28.

في الشوط الثاني، كثف البطائح محاولاته الهجومية لتقليل الفارق وكان قريبا من ذلك إلا أن تألق حارس المرمى عبد الله التميمي حال دون وصوله إلى شباك العميد، الذي خرج بفوز معنوي مهمّ قبل مواجهة بني ياس لحساب الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين الأحد المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز