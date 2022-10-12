رئيس مجلس الشارقة الرياضي يزور نادي غرناطة الإسباني

المصدر: وام

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أكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي حرص المجلس على التعاون مع الأندية الشهيرة والاتحادات الدولية لما من شأنه تطوير المنظومة الرياضية في الشارقة مشيرا إلى أن التعاون سينصب على تطوير كوادر الإدارة والتدريب إلى جانب دعم الفرق واللاعبين فنيا من خلال المعسكرات والمباريات التجريبية.

جاء ذلك خلال زيارته لنادي غرناطة الإسباني التي تفقد خلالها مرافقه ومنشآته والتقى الفريدو جارسيا المدير العام للنادي ونيكو رودريغز المدير الرياضي وخالد شقوارة مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال إن التعاون مع نادي غرناطة يستهدف استثمار الخبرة الإسبانية في تنشئة اللاعبين المحترفين واستشهد بالتجربة التي يخوضها حاليا خالد البلوشي لاعب نادي خورفكان مع رديف النادي.

من جانبهم رحب مسؤولو نادي غرناطة بزيارة رئيس مجلس الشارقة الرياضي وأكدوا حرصهم على تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك



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