3 فرق تتقدم في كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل، أبوظبي - محمد صادق

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اقتربت أندية الوحدة والشارقة والجزيرة من التأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد فوز الثلاثي في ذهاب أمس في ذهاب الدور الأول للبطولة.

ودشن الوحدة مشواره بفوزه على اتحاد كلباء 2-1 على أرضية ستاد آل نهيان بأبوظبي، وسجل للعنابي سيباستيان تيغالي من ركلة جزاء في الدقيقة 56، وأضاف بعدها بدقيقتين البرتغالي لويس بيتزي الهدف الثاني، بينما أحرز هدف اتحاد كلباء التوغولي بينيل مالابا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع. كما فاز الشارقة خارج أرضه بثلاثية نظيفة على حساب بني ياس في ملعب الأخير، أمس

ونجح الفريق في التفوق على أصحاب الأرض رغم خوض السماوي المباراة بأغلبية عناصره الأساسية وبالخماسي الأجنبي.

وافتتح المقيم الغيني عثمان كمارا التسجيل للشارقة في الدقيقة 9 بعد عرضية من خالد باوزير جهة اليسار، وأضاف سعيد الكعبي الهدف الثاني بالسيناريو نفسه في الدقيقة 49، واختتم البديل لوان بيريرا ثلاثية الشارقة في الدقيقة 57. وأهدر الشارقة فرصة الخروج بفوز تاريخي لولا تألق فهد الظنحاني حارس بني ياس والعارضة.

ويقام لقاء الإياب يوم 26 نوفمبر المقبل على ملعب الشارقة. ومن ملعب دبا الفجيرة تخطى الجزيرة مضيفه بهدف، دون رد، وأحرز هدف المباراة الوحيد الروماني تلورين تناسي في الدقيقة الثامنة ليضع فخر أبوظبي هو الآخر قدماً في ربع النهائي قبيل مباراة الإياب والتي تقام يوم 25 نوفمبر المقبل بملعب محمد بن زايد.

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