طرح تذاكر مباراة الإمارات والأرجنتين الودية

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن طرح تذاكر المباراة الودية بين منتخب الإمارات الوطني ونظيره الأرجنتيني والتي ستقام في العاصمة أبوظبي في 16 نوفمبر المقبل، على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، في السابعة والنصف مساءً، كما أعلن المجلس عن طرح تذاكر التدريب المفتوح الذي يقيمه المنتخب الأرجنتيني على استاد آل نهيان يوم 13 نوفمبر في السادسة مساءً، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لتيكيت ماستر.

ويقيم المنتخب الأرجنتيني معسكراً إعدادياً في أبوظبي استعداداً لمنافسات كأس العالم FIFA قطر 2022، التي تجرى في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022، ويواجه المنتخب الأرجنتيني في الدور الأول منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا ضمن منافسات المجموعة C.

الجدير بالذكر أن مجلس أبوظبي الرياضي كان قد أعلن سابقاً عن شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، دعماً لخطط تعزيز شراكات إمارة أبوظبي مع المؤسسات والهيئات الرياضية العالمية، وامتداداً لاستقطاب نخبة الفعاليات الرياضية الدولية، والعمل على دعم استضافة الأحداث التاريخية لكرة القدم الأرجنتينية في أبوظبي.

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