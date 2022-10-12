رفض شكوى البطائح ضد الوصل

المصدر: (دبي - البيان)

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قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم رفض شكوى نادي البطائح ضد نادي الوصل المتعلقة بمباراتهما في الجولة الثانية من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، بسبب تقديم الشكوى بعد الموعد المحدد، وألزمت اللجنة نادي البطائح «الشاكي» بالرسوم والمصاريف.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس في مقر اتحاد الكرة بدبي، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وسلمان الطويل، وبدر خميس، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

واتخذت اللجنة القرار بعد الاطلاع على حيثيات الشكوى والمذكرات المقدمة من الطرفين.

وعاقبت لجنة الانضباط نادي الوصل بعقوبة الإنذار وتغريمه مبلغاً قدره (25) ألف درهم بسبب تصرفات جماهيره في مباراته أمام نادي النصر في ذات المسابقة.

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