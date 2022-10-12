خورفكان والوصل.. حسم الذهاب

المصدر: خورفكان - محمد فضل

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يستضيف خورفكان ضيفه الوصل عند الثامنة مساءً في ذهاب مباريات خروج المهزوم من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ويعتبر لقاء اليوم هو الأول بين الفريقين خلال الموسم الكروي الحالي إذا وضعنا في الاعتبار عدم مواجهة الطرفين مع بعض خلال مباريات دوري أدنوك للمحترفين، ورفع لاعبو الفريقين شعار الفوز خلال مواجهة اليوم.

من جهة أخرى، يأمل فريق الوصل الأول لكرة القدم بتسجيل انطلاقة قوية في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في مباراة الذهاب اليوم أمام مضيفه خورفكان، مستثمراً حالته المعنوية المرتفعة، ومستواه الفني المميز في دوري أدنوك للمحترفين، واحتلاله مركز الوصافة بجدارة.

فرصة مواتية

من جانبه، يدخل نسور خورفكان بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، مباراة اليوم بنشوة فوزهم العريض بثلاثية على البطائح ضمن الجولة الخامسة من الدوري وهو الانتصار الأول للفريق هذا الموسم والذي يأتي بعد مرور 140 يوماً على آخر فوز حققه خورفكان في الدوري خلال شهر مايو الماضي على بني ياس.

وستكون الفرصة مواتية للمدرب العنبري في إقحام بعض اللاعبين الذين لم يجدوا حظهم من المشاركة خلال المباريات السابقة وتدعيم التشكيلة بعدد من اللاعبين الذين أبلوا بلاءً حسناً أمام البطائح.

وطالب الجهاز الفني لاعبي خورفكان بضرورة تقديم العرض الجيد الذي يكفل لهم الحصول على نتيجة مريحة وبعدد وافر من قبل لقاء الإياب 25 نوفمبر المقبل، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام الوصل الذي يقدم عرضاً جيداً هذا الموسم.

جهوزية عالية

من جهته، قال عبدالعزيز العنبري مدرب خورفكان: أتمنى أن يكون اللاعبون في قمة الجاهزية لمباراة اليوم، مشيراً إلى أن مباريات خروج المهزوم تتطلب تركيزاً وحضوراً ذهنياً عالياً، ويجب على اللاعبين الاستفادة من الفرص وتحقيق الفوز في لقاء الذهاب قبل مباراة العودة في مباراة زعبيل، وتابع: الجانب البدني مهم في كل مباراة وسأقوم باختيار أنسب اللاعبين للمباراة.

وأشار العنبري إلى أن الوصل بدأ الدوري بشكل جيد ويضم عناصر مميزة والحذر أمامه مطلوب.

على جانب آخر، لا يخفي الوصل، رغبته الجادة، وإصراره العالي على المنافسة على لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في نسخته الحالية، خصوصاً وأن كل المؤشرات تشير إلى أن الإمبراطور لن يفرط بفرصة حصد النقاط الثلاث سواء في مباراة اليوم أو في مباريات بقية المشوار أملاً بالوصل إلى منصة التتويج بلقب البطولة.

نتائج إيجابية

كما شدد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب الوصل، على أن فريقه متحمس لخوض مباراة خورفكان اليوم في بطولة أخرى هي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مشيراً إلى رغبته وفريقه في استمرار النتائج الإيجابية التي حققها الوصل في دوري أدنوك، واستثمار ذلك بصورة إيجابية في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأكد بيتزي عزم الوصل على العودة من ملعب منافسه خورفكان بنتيجة إيجابية، منوهاً بأن فريقه بانتظار لقاء آخر مع ذات المنافس في مباراة العودة في ملعب الوصل بزعبيل، مشيداً بعطاء كل لاعبي الوصل في مباريات دوري أدنوك للمحترفين، مبدياً ثقته التامة في مقدرتهم على مواصلة المشوار نفسه في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

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