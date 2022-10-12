النصر والبطائح.. تضميد الجراح

المصدر: دبي - عدنان الغربي، علي الظاهري

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يستضيف النصر نظيره البطائح ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على استاد آل مكتوم، في لقاء مهم للفريقين من أجل تضميد جراحهما عقب نتائجهما السلبية في مسابقة الدوري.

واعتبر الألماني ثورستن فينك مدرب النصر، أن المباراة فرصة لاستعادة الثقة وتغيير الصورة السلبية التي ظهر عليها الفريق في المباراة الأخيرة أمام الوحدة، كما وجه فينك رسالة عاطفية إلى جماهير النصر قال فيها: لقد أظهرنا للجميع قدرتنا على تقديم مستويات جيدة لكن الحظ لم يكن إلى جانبنا، لا لليأس في كرة القدم.

وشدد فينك على ضرورة التحلي بالحذر، خصوصاً من الناحية الدفاعية وعدم قبول أهداف حتى لا تتعقد مهمة الفريق في لقاء الإياب، وعلى اللاعبين استثمار الفرص وعدم تكرار سيناريو مواجهتي الوصل والوحدة عندما أضاع النصر أكثر من فرصة في الشوط الأول.

مهمة صعبة

على جانب آخر، يتطلع فريق البطائح الوافد الجديد إلى دوري «الأضواء» في مشاركته الأولى بـ«الكأس» إلى العودة بنتيجة إيجابية من قلعة «العميد»، ويدرك «الراقي» صعوبة المهمة أمام أصحاب الأرض، خصوصاً أن الظروف تبدو شبه متشابهة بين الفريقين بعد النتائج السلبية في آخر جولتين بدوري «أدنوك» للمحترفين.

وأكد البرازيلي كايو زاناردي، مدرب البطائح، أن فريقه يخوض اليوم بطولة مختلفة تتطلب وضع ملف الدوري جانباً من أجل التركيز على التحدي الماثل أمامه وتحقيق الهدف المطلوب على مستوى الأداء والنتيجة، مشيراً إلى أن بداية المشوار في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، تجمعه بالنصر أحد الفرق الكبيرة على أرضه وبين جماهيره، مما يتطلب عملاً مضاعفاً لتحقيق نتيجة إيجابية.

ولفت كايو إلى أن الفريق سيبذل قصارى جهده من أجل الظهور بصورة جيدة وتحقيق نتيجة تسعد الجميع، مشدداً على أهمية استثمار المباراة عبر تقديم أداء مميز يرفع المعنويات قبل المواجهة المهمة أمام الظفرة في الجولة السادسة لدوري «أدنوك» للمحترفين.

وأكد أحمد موسى مهاجم فريق البطائح، جاهزيتهم لمباراة النصر اليوم في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وقال إن المسابقة رغم أنها تختلف عن بطولة الدوري إلا أنها تستحوذ على اهتمام جميع اللاعبين في الفريق، لافتاً إلى أنهم يخوضون اللقاء اليوم بطموح تقديم أفضل ما لديهم كلاعبين والخروج بنتيجة إيجابية ترضي الجميع.

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اعتبر الألماني ثورستن فينك مدرب النصر، أن فريقه قدم أسوأ مستوياته في الشوط الثاني أمام الوحدة الأسبوع الماضي، مؤكداً في الوقت نفسه أن الفريق يملك عدة نقاط قوة، وأضاف: ستكون مباراة البطائح فرصة جديدة لإظهار صورتنا الحقيقية واستعادة الثقة، نحتاج إلى فوز واحد حتى يتحرر الفريق من الضغوط.

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