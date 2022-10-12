عجمان والظفرة.. مواجهة تكافؤ

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، أبوظبي - أحمد عيسى

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يشهد استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في الخامسة والربع من مساء اليوم مباراة الذهاب بين عجمان وضيفه الظفرة في جولة الذهاب ضمن الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في مواجهة تبدو متكافئة، ويتطلع عجمان لمواصلة نتائجه الجيدة، لا سيما بعد فوزه الأخير في دوري أدنوك على بني ياس 2 ـ 0، ويحاول الفريق «البرتقالي» تحقيق فوز يقربه من التأهل قبل جولة الإياب بين الفريقين في الظفرة الشهر المقبل. وخاض عجمان 3 تدريبات يومية لمباراة اليوم، ركز فيها المدرب الصربي غوران على بعض العناصر من اللاعبين البدلاء ليكون ضمن التشكيلة، مع بعض اللاعبين الأساسيين.

فرصة

وعلق المدرب غوران على المباراة قائلاً: «لم يكن لدينا الوقت الكافي بعد مباراة بني ياس في الدوري، ومباراة الظفرة ستكون فرصة للاعبين الذين لم يأخذوا الفرصة الكاملة في مباريات الدوري الماضية».

وأضاف: «طموحات الفريق في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مثل كل موسم وهي الذهاب بعيداً في المسابقة حتى الكأس، خاصة أن عجمان أحرز هذا اللقب من قبل، وسيكون ذلك دافعنا للعب بكل جدية للفوز في المباراة والمباراة لن تكون سهلة والظفرة فريق قوي، قبل مباراته مع الوصل لعب أمام شباب الأهلي واستطاع الفوز عليه 3 ـ 2 ويملك عناصر جيدة من اللاعبين ومدرباً ممتازاً.

أخطاء

من جهته، استعد الظفرة للقاء بتدريبات يومية عقب مباراته الأخيرة في الدوري أمام الوصل التي تعرض خلالها لخسارة رباعية، وعمل الجهاز الفني على مراجعة الأخطاء والتركيز على الجانب الدفاعي، في إطار تحضيراته للقاء اليوم ضد عجمان.

وأكد الصربي نيبوشا مدرب الفريق أن تركيزه سيكون على العناصر التي غابت عن المشاركة في الفترة الماضية حتى تجد الفرصة وتستفيد من الاحتكاك التنافسي، وقال: نعتبر كأس مصرف أبوظبي الإسلامي فرصة أمام اللاعبين لإثبات وجودهم وتحقيق انطلاقة قوية في الملاعب، كما أنها تمثل تحضيراً جيداً لمباريات الدوري لكن على الرغم من ذلك نلعب فيها بكل قوة من أجل الفوز.

وكشف نيبوشا عن عودة وليد عمبر وسلطان الغافري للمشاركة بعد شفائهما من الإصابة التي أبعدتهما عن الفريق في الفترة الماضية، مع غياب محمد سيف وراشد مهير للإصابة، ذاكراً أنه لا توجد مشكلة في الغيابات لأن الفريق سيعتمد على مجموعة من العناصر البديلة.

وأثنى مدرب الظفرة على منافسه وقال إن عجمان فريق جيد وبه عناصر مميزة، مبيناً أنه شاهد مباراته الأخيرة في الدوري ويرى أنه منافس قوي، وأضاف: لدينا أهدافنا في المباراة بتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لكننا سنقاتل أيضاً من أجل الفوز في ذات الوقت.

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أكد لاعب وسط عجمان بلال يوسف أن عودة المدافع السلوفيني ميرال للتشكيلة في مباراة بني ياس في الجولة الخامسة من دورينا، أثر إيجاباً على قوة دفاع عجمان، مشيراً إلى أن النتائج الجيدة في الدوري لعجمان سيكون لها مردود إيجابي في مباريات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي خاصة وأن كثيراً من اللاعبين يرغبون في إثبات وجودهم ولم يجدوا الفرصة في المباريات السابقة.

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