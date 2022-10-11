سيف الزعابي: نتائج الجزيرة الحمراء بالهواة يعكس الجهد المبذول

المصدر: رأس الخيمة – محمد فضل

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أشاد سيف حمد بن قضيب الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء بالنتائج اللافتة للفريق الأول في دوري الدرجة الأولى والتي أهلته لصدارة المسابقة برصيد 10 نقاط بجانب ثلاثة أندية أخرى.

وأكد سيف بن قضيب أن وضع الفريق ضمن أندية المقدمة في دوري الأولى يشرفهم ويسعدهم لأنه يعكس الجهد الذي بذل من أجل إعداد الفريق بالشكل المناسب آملاً في مضاعفة الجهود من أجل تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي تضع الفريق في مكانة متميزة تسعد جماهير النادي وتكون دافعاً قوياً لمواصلة المشوار، والتأكيد على نجاح النادي بفضل العمل بروح الفريق الواحد من أجل مستقبل أفضل.

تطور

وقال الزعابي: الانتصارات الحالية تؤكد تطور الفريق وتقدمه وأنه يسير في الطريق الصحيح الذي رسمه مجلس الإدارة في إن يكون لنادي الجزيرة الحمراء فريق مميز لديه القدرة على المنافسة وتحقيق الطموحات المرجوة في المستقبل القريب، ومجلس الإدارة حريص على توفير كل الإمكانات من أجل تحقيق الطموحات، ولابد من الإشادة بجهود الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني معتز عبد الله، وجهود اللاعبين وحماستهم في التدريبات والمباريات، وترابطهم الملحوظ الذي انعكس بشكل رائع على نتائجهم في المسابقة حتى الآن، وإثبات ذاتهم أمام جماهيرهم الوفية من أبناء الجزيرة الحمراء الذين يتابعون الفريق ويؤازرونه في جميع المباريات.

ردة فعل

وأعرب الزعابي عن سعادته البالغة بما لمسه من ردود فعل إيجابية من أبناء الجزيرة الحمراء الذين أثنوا على التطور الملموس في مرافق وملاعب النادي، والإشادة بنتائج فرق النادي لكرة القدم والسلة والدراجات وألعاب القوى بوجود الأكاديميات في مختلف الألعاب، مشيراً إلى أن خطط التطوير في مختلف المجالات ستتواصل حتى يتحقق التمني في إن يكون نادي الجزيرة الحمراء في مكانة متميزة بين أندية الدولة.

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