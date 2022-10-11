"زايد العليا" تطلق مبادرة للتشجيع الرياضي بالتعاون مع شرطة أبوظبي وناديي العين والوحدة

المصدر: وام

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أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتنسيق والتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وناديي العين والوحدة مبادرة مجتمعية تحت شعار "شجع فريقك بروح رياضية، واستمتع بالمنافسة"، وذلك قبل المباراة المرتقبة الكلاسيكو الإماراتي بين نادي العين ونادي الوحدة في قمة الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين للموسم الرياضي 2022 - 2022/2023 التي تقام على استاد هزاع بن زايد بنادي العين يوم السبت المقبل الموافق 15 أكتوبر الحالي.

ودعت المؤسسة في رسالة مصورة بواسطة منتسبيها من أصحاب الهمم ما بين استاد هزاع بن زايد الملعب الرئيسي لنادي العين واستاد آل نهيان الملعب الرئيسي لنادي الوحدة، مشجعي الفريقين إلى التشجيع بصورة حضارية والابتعاد عن المشاحنات لا سيما على شبكات التواصل الاجتماعي تجنباً للمساءلة القانونية، وأكدت أنه يجب على الجمهور الرياضي التحلي بالأخلاق الحميدة، واحترام الرياضة وعدم الإساءة إليها، والالتزام بالتشجيع الحضاري البعيد عن أي تعصب أعمى.

وطالبت “زايد العليا” المشجعين الرياضيين، بأن يجعلوا هذا التنافس في ميدان يسوده الحب والتآخي بين اللاعبين أنفسهم من الفرق المتنافسة وبين الجماهير المختلفة أيضا، والبعد عن كل ما يعكر صفو هذه العلاقات بينهم.

وقالت: “نريد أن يمد المشجع يده إلى أخيه مصافحا، فما يربطهم أقوى من مباراة كرة قدم”، مشيرة إلى أن الرياضة بشتى فروعها تعتبر هواية وفناً يمارسه اللاعبون والرياضيون من أجل الحصول على مختلف البطولات لإسعاد هذا الجمهور الكبير الذي يقف بجانبه في كل المناسبات الرياضية.

وقامت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بإنتاج أوشحة تمثل الناديين، نادي العين، ونادي الوحدة بأنامل أصحاب الهمم منتسبيها، تحت شعار "شجع بروح رياضية... وادعم أصحاب الهمم"، وتحمل العلامة التجارية الخاصة بهم "النحلة" والمرخصة من الجهات المعنية بالدولة، من خلال ورش التأهيل بالمؤسسة.

وأشارت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم إلى حرصها على إطلاق وتنفيذ المشاريع والمبادرات الرائدة التي تصب في خدمة أصحاب الهمم، وعزمها مواصلة السعي نحو حماية وتعزيز حقوق هذه الفئة ومكتسباتها في مختلف المجالات، معبرة عن فخرها بمساهمات أصحاب الهمم في مختلف مجالات الحياة وكافة قطاعات المجتمع.

وثمنت دعم كافة الجهات التي تساعد في تسويق منتجات أصحاب الهمم وجهودهم الصادقة الرامية إلى رفع كفاءة هذه الفئة والاستفادة من قدراتهم.

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