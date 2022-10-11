«فيفا» تختار دبي لاستضافة مهرجان جماهير المونديال

المصدر: (دبي - وام)

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اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» دبي لتكون واحدة من 6 مدن عالمية تحتضن المهرجانات الدولية للجماهير، خلال كأس العالم 2022.

وتستضيف شركة تجارية تابعة لـ«فيفا» فعاليات مهرجان المشجعين الدولي في 6 مدن حول العالم، منذ إطلاق هذا الحدث في بطولة كأس العالم.

وتوفر جميع المهرجانات الدولية للمشجعين بثاً مباشراً لمباريات كأس العالم، علاوة على العديد من الأنشطة الترفيهية، التي ستشمل عروضاً من إبداع نجوم عالميين في تنسيق الأغاني، وموسيقيين وفنانين محليين، وذلك بحضور عدد من أساطير الفيفا.

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