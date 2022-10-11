4 فرق تشعل قمة الهواة بالنقاط الـ «10»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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بلغت الإثارة ذروتها، واشتعل التنافس مع نهاية مباريات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى، في أعقاب تربع 4 فرق على صدارة المسابقة برصيد 10 نقاط، وهى بالترتيب: الإمارات، الذي يتفوق بفارق الأهداف عن دبا الحصن والجزيرة الحمراء والعربي، ويأتي من خلفهم فريق الرمس «الخامس» بـ 8 نقاط، ثم الحمرية والعروبة، في المركزين السادس والسابع «7 نقاط»، وبرصيد 6 نقاط تأتي 4 أندية، وهي الذيد، حتا، مصفوت، بينونة، من المركز الثامن وحتى الحادي عشر، ثم التعاون الفجيرة وسيتي بخمس نقاط، ويحتل مسافي بـ «4 نقاط» المركز الـ 15، يليه غلف إف سي وفرسان هيسبانيا في المركزين الأخيرين برصيد 3 نقاط.

نتائج

جرت خلال هذه الجولة 8 مباريات، انتهت 5 منها بالفوز، الإمارات تفوق على غلف إف سي بسباعية، والجزيرة الحمراء على فرسان هيسبانيا برباعية، والحمرية على جاره العربي بهدف، وحتا على الفجيرة 2/‏1، كما فاز بينونة على سيتي 3/‏1، وخيم التعادل بهدف لهدف، على ثلاث مباريات، هي دبا الحصن وضيفه العروبة، التعاون والرمس، مسافي والذيد.

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كما شهدت الجولة 25 هدفاً، أعلاها خلال مباراة الإمارات وغلف إف سي، التي انتهت بفوز الصقور بسباعية، وأشهر الحكام 31 بطاقة ملونة، منها حمراوان، الأولى من نصيب لاعب الفجيرة النيجيري ايودي، والثانية للاعب سيتي أديبا جيمس.

وأظهر لاعبو السامبا تألقاً لافتاً، وقاموا بتسجيل معظم أهداف أنديتهم، بعد أن تمكن ثنائي الإمارات، دياغو فارياس وليثيري سيلفا، من تسجيل ستة أهداف، بواقع ثلاثة لكل لاعب في مرمى غلف، وأيضاً نجح ثنائي الجزيرة الحمراء، لوكاس وهنريكو، من تسجيل هدفين من أهداف فريقه الأربعة في مرمى هيسبانيا، فيما تكفل الأرجنتينيان سكوتا وكوردوبا، بتسجيل بقية الأهداف للجزيرة، وقاد البرازيلي فرناندو غبرائيل، فريقه الحمرية، إلى تحقيق فوز مهم على العربي، أحيا به آمال فريقه من جديد في اللحاق بركب الصدارة، وأيضاً تمكن دينلسون محترف حتا، من قيادة الإعصار للفوز على الفجيرة.

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