«دورينا» الـ25 عالمياً في الفرص والـ15 في التهديف

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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احتل دوري أدنوك للمحترفين، المركز 25 على العالم في متوسط عدد الفرص في المباراة الواحدة، بمعدل 11.04 فرصة، وذلك في تصنيف أصدره مرصد CIES لكرة القدم لـ74 بطولة دوري في كافة أنحاء العالم، وفقاً لعدد الفرص لكل مباراة، والمسجلة خلال عام 2022.

وجاء دوري أدنوك للمحترفين في المرتبة الثالثة عربياً بعد بطولتي الدوري في قطر والسعودية، إذ احتل الدوري القطري المركز الرابع عالمياً بمتوسط فرص 12.21 فرصة، فيما احتل الدوري السعودي المرتبة 23 عالمياً، بمتوسط فرص 11.06 فرصة.

ويتصدر الدوري الألماني الترتيب مع 12.96 فرصة في كل مباراة، بينما الدوري البرازيلي للدرجة الثانية، هو الأقل مع ثلث فرص أقل وضوحاً في المتوسط للتسجيل في كل مباراة بمتوسط 8.41 فرص في المباراة.

معدلات التسجيل

احتل دوري أدنوك للمحترفين، المرتبة 15 على العالم، والأول عربياً في متوسط التسجيل في المباراة الواحدة بمتوسط 2.87 هدف، فيما أعتبر الدوري الألماني، أفضل دوري من فئة الخمسة الكبار تصنيفاً أيضاً من حيث عدد الأهداف في كل مباراة بمتوسط 3.04 أهداف، وسجلت 5 مسابقات قيماً أعلى، بحد أقصى 3.38 لدوري القسم الثاني السويسري، وتم تسجيل أكبر رقم خارج أوروبا، وتحديداً في الدوري الأسترالي بمتوسط 3.04 أهداف، بينما كانت هناك 9 بطولات غير أوروبية من بين 11 مسابقة سجلت أدنى الأرقام، مع استثناءات فقط من الأقسام العليا لبطولتي الدوري الأوكراني والبلغاري.

وتختلف التصنيفات تماماً من خلال النظر في متوسط عدد الأهداف المسجلة من ضربات الجزاء في كل مباراة، واحتل فيها دوري أدنوك للمحترفين، المرتبة الخامسة عالمياً والأول عربياً، بمتوسط 0.36 هدف من ركلة جزاء في المباراة الواحدة، فيما يتصدر الدوري الروسي القائمة بمتوسط 0.41 هدف، وتقع الدوريات الإنجليزية من الثاني إلى الرابع، في الطرف المقابل، حيث سجل الدوري الإنجليزي الممتاز أدنى رقم بين البطولات الأوروبية الخمس الكبرى سواء في ما يتعلق الأمر بالفرص أو الأهداف أو أهداف ضربات الجزاء.

تشكيلات الأندية

في حين، تصدرت تشكيلة اتحاد كلباء، أندية دوري أدنوك للمحترفين الأصغر سناً بمتوسط أعمار 26.02%، حسب إحصائيات موقع (CIES)، والتي رصد من خلالها تشكيلات أندية مشاركة في 60 دورياً محلياً على مستوى العالم في الموسمين الماضي والحالي، ومن بينها أندية دورينا الـ14.

وجاء الشارقة في المركز الثاني بين أندية دوري أدنوك للمحترفين بمتوسط أعمار 26.57 سنة، وتلاه شباب الأهلي بمتوسط 26.85 سنة، والجزيرة 26.87 سنة، وبني ياس 26.91 سنة، والبطائح 27.29 سنة، والعين 27.42 سنة، والنصر 27.66 سنة، والوحدة 27.86 سنة، وعجمان 28.30 سنة، والظفرة 28.37 سنة، والوصل 28.80 سنة، وخورفكان 28.83 سنة، ودبا الفجيرة 29.36 سنة.

فيما تصدر العين، الأندية المشاركة بأكبر عدد دقائق للاعبين تحت 21 سنة، في دورينا بنسبة 27.4%، وتلاه شباب الأهلي بنسبة 28.6%، اتحاد كلباء بنسبة 23.3%، والوحدة 18.7%، والجزيرة 16.4%، والبطائح 11%، ودبا الفجيرة 9.9%، والوصل 7.8%، وكل من النصر والشارقة 7.5%، خورفكان 6%، والظفرة 5.1%، وكل من عجمان وبني ياس في المركز الأخير بنسبة 0%.

واعتلى بني ياس، قمة الأندية التي دفعت بلاعبين من أعمار 22 إلى 25 سنة بأكبر عدد دقائق في تشكيلته بنسبة 46.4%، وتلاه الجزيرة بنسبة 35.3%، والنصر 34.9%، والشارقة 34.6%، والوحدة 27.4%، واتحاد كلباء 26.2%، وشباب الأهلي 24.8%، وعجمان 23.9%، والظفرة 21.7%، والوصل 12.6%، ودبا الفجيرة 17.2%، والبطائح 10.4%، والعين 6.9%، وخورفكان أخيراً بنسبة 4.4%.

وتصدر البطائح، قائمة الأندية الأكثر مشاركة دقائق بلاعبين من أعمار 26 إلى 29 سنة بنسبة 63.3%، وخورفكان بنسبة 54.8%، وتلاه الشارقة بنسبة 44.4%، والوصل بنسبة 42.3%، والظفرة 37.9%، وعجمان 36.7%، وبني ياس 35.5%، والعين 25.7%، اتحاد كلباء 25.8%، وشباب الأهلي 24.1%، والوحدة 23.6%، والنصر 22.8%، ودبا الفجيرة 20%، والجزيرة 18.5%.

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يتصدر دبا الفجيرة، الأندية الأكثر مشاركة (دقائق) بلاعبين من أعمار تتجاوز 30 سنة بنسبة 52.9%، ويليه العين بنسبة 40%، وعجمان بنسبة 39.4%، والوصل 37.3%، والظفرة 35.3%، وكل من النصر وخورفكان 34.8%، والوحدة 30.3%، والجزيرة 29.8%، واتحاد كلباء 24.7%، وشباب الأهلي 22.5%، وبني ياس 18.1%، والبطائح 15.3%، والشارقة 13.5%.

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