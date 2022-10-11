بني ياس والشارقة.. فرصة وتأكيد

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق ـ الشارقة ـ ياسر قاسم

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يستضيف بني ياس على ملعبه، في الخامسة والربع مساء اليوم، نظيره الشارقة، في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في المواجهة السابعة التي تجمع الفريقين في البطولة، بعد 6 مواجهات سابقة، تفوق خلالها بني ياس بثلاثة انتصارات، مقابل انتصارين للشارقة، والتعادل في مباراة واحدة.



وستكون المباراة فرصة أمام بني ياس، للخروج من آثار الهزيمة الأخيرة من عجمان في الدوري، والثالثة له منذ بداية الموسم، في تذبذب واضح لأداء السماوي، الذي لم يتمكن إلا من تحقيق فوز وتعادل، بينما يسعى الشارقة لتأكيد تفوقه على مستضيفه، بعد أن فاز عليه بثلاثية في ثاني جولات دوري المحترفين.



ويأمل المدير الفني لبني ياس، الروماني دانييل إيسايلا، استغلال المباراة في علاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها الفريق في مباراة عجمان، ومحاولة استعادة الروح القتالية التي ظهر عليها اللاعبون في الجولة الرابعة أمام الجزيرة، والتي تغير بعدها الحال في الجولة التالية، حيث شكل أداء الفريق علامة استفهام ما بين المباراتين.



وكان إيسايلا قد غاب عن قيادة بني ياس من الدكة الفنية في مباراة عجمان، لحصوله على البطاقة الحمراء أمام الجزيرة، بسبب اعتراضه على التحكيم.



تحضير

وفي دوائر الشارقة، يبدو الفريق في أفضل مستوياته، من واقع ما قدمه في 5 جولات بدوري أدنوك للمحترفين، إذ حقق فيها نتائج مميزة، وضعته في صدارة الترتيب، وتبدو الأوراق واضحة لمدربي الفريقين، من خلال تلك المباراة، وستكون مباراة اليوم فرصة جيدة للمدرب الروماني كوزمين أولاريو، للدفع بلاعبين لم يأخذوا الفرصة الكاملة في مباريات الدوري، سواء على مستوى المقيمين، مثل عثمان كمارا وجوستافو، أو المواطنين مثل خالد باوزير، مع الدفع بعناصر أخرى من اللاعبين المواطنين الشباب ضمن التشكيلة، والتركيز أيضاً على بعض المحترفين الأجانب، مثل المدافع اليوناني مانولاس، الذي انضم في وقت متأخر للفريق، حتى يكون جاهزاً بشكل مثالي في المباريات المقبلة، ومنحه فرصة جديدة لمزيد من الانسجام والتفاهم مع زملائه في خط الدفاع، لا سيما والفريق تنتظره مباريات مهمة، أبرزها أمام الوحدة في نهائي الكأس، يوم 21 أكتوبر الحالي.



وخاض الشارقة تدريبات خفيفة، من بعد مباراته مع الجزيرة في الجولة الماضية في الدوري، نظراً لضيق الوقت، ويعتبر الفريق في جاهزية بدنية مثالية، من خلال برنامج الإعداد بشكل عام هذا الموسم، ويركز المدرب كوزمين على تجهيز أكبر عدد من اللاعبين، وإدخالهم «فورمة» المباريات، واللعب التنافسي، في ظل الصعوبة التي واجهته في اختيار التشكيلة خلال المباريات السابقة.



وستكون مواجهة بني ياس، بمثابة تحضير أيضاً للشارقة، قبل المواجهة القوية التي تنتظره في ملعبه الأحد المقبل، أمام ضيفه الوصل، ضمن الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين، لا سيما والفريق يدافع عن صدارته.

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