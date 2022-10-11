دبا والجزيرة.. مهمة أولى

المصدر: دبا ـ محمد فضل ـ أبوظبي ـ أحمد عيسى

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يستقبل دبا الفجيرة ضيفه الجزيرة عند الساعة الخامسة والربع بملعب تحفة النواخذة، في مباراة الذهاب من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وأبرز ما يميز مباراة اليوم أنها الأولى للمدرب الفرنسي عيسى غريغوري الذي تولى المهمة عقب إقالة المدرب الصربي زوران بسبب تراجع نتائج الفريق، ويدخل النواخذة لمباراة اليوم لرد اعتبارهم أمام فخر أبوظبي الذي جرع دبا الهزيمة بثنائية ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين، كما أن رفاق المدرب غريغوري يبحثون عن فوز معنوي أول هذا الموسم بعد تلقي الفريق لـ4 هزائم وتعادل وحيد في الدوري.



وربما يعتمد مدرب النواخذة على الأسماء نفسها التي ظلت تظهر باستمرار خلال الجولات الماضية بقيادة الحارس حميد عبد الله وإبراهيم المنصوري وإلكسندر وإبراهيم سعيد وجمال معروف وغيرهم من نجوم الفريق.



وعبر المدرب غريغوري عن سعادته بتولي مهمة تدريب فريق نادي دبا. واصفاً مهمته بالصعبة لكنه متحمس للغاية لخوض تجربة جديدة في دوري المحترفين وقال: سأبذل قصارى جهدي للارتقاء بالفريق وإرضاء جمهور النادي، وتابع: مباراتنا الأولى أمام الجزيرة في مسابقة بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لن تكون سهلة وأتمنى أن ينجح الفريق في تحقيق الفوز الأول ضمن هذه المسابقة، وكشف عن إجرائه بعض التغيرات على مستوى الخطط والتدريبات استعداداً للمباريات المقبلة، واختتم: سأعمل على فتح المجال أمام اللاعبين للاستفادة من مهاراتهم واستغلال طاقاتهم.



بدائل

من جانبه أكد روي هندريكسن مساعد مدرب الجزيرة أن هدف فريقه في البطولة الوصول إلى أبعد مرحلة حتى وإن اعتمد على تشكيلة من البدائل والعناصر الشابة، ذاكراً أن الجزيرة فريق كبير ومن الطبيعي أن يحرص على التقدم في جميع البطولات، وأشار هندريكسن إلى اهتمام ناديه بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مؤكداً أنها بطولة في غاية الأهمية وتتيح أمام الجهاز الفني فرصة إشراك مجموعة كبيرة من اللاعبين ورفع درجات الجاهزية لبطولة الدوري.



وشدد مساعد مدرب الجزيرة على ضرورة تقديم مستوى متميز في لقاء اليوم، واحترام المنافس، مشيراً إلى أن فريقه كان قد حقق الفوز على دبا في الدوري، لكنه قال إن مباراة اليوم مختلفة ولابد من الاجتهاد للخروج بنتيجة إيجابية، وأضاف: خضنا مباراة صعبة قبل أيام أمام الشارقة وسيكون لدينا مباراة قوية أخرى بعد 3 أيام أمام شباب الأهلي في بطولة الدوري، هذا الوضع يفرض علينا التعامل بحذر مع الوضع البدني للاعبين ومنح فرصة المشاركة للاعبين الشباب من أجل توزيع الفرص وتجهيز أكبر عدد من اللاعبين خاصة الشباب الذين يجب عليهم استثمار الفرصة لإثبات وجودهم والعمل على الانضمام للتشكيلة الأساسية.



ثقة

أشار هندريكسن مساعد مدرب الجزيرة إلى أن الجهاز الفني يثق في جميع لاعبيه وينتظر منهم تحقيق نتيجة إيجابية اليوم تساعد في نيل بطاقة التأهل وأضاف: واثقون أن المجموعة التي سيقع عليها الاختيار ستقدم أفضل ما عندها وستضاعف جهدها في المباراة لأنهم يعرفون ما هو المطلوب.

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