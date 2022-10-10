"المحترفين" تعلن الفائزين بـ "دوري الجماهير"

المصدر: وام

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، عن الفائزين بمبادرة "دوري الجماهير"، في الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين، وفق الآلية الجديدة للموسم الرياضي 2022-2023، تحفيزًا للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.

وخصصت الرابطة جوائز للأندية الأكثر حضورًا جماهيريًا؛ في فئتي "النادي المضيف" و"النادي الضيف" بكل جولة.

وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف نادي الجزيرة، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، وفاز بالمركز الثاني في نفس الفئة نادي الوحدة، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم.

وفي فئة "النادي الضيف"، فاز نادي الشارقة بالمركز الأول، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، وحصل العين على المركز الثاني، بجائزة قيمتها 30 ألف درهم.

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